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Nationalteam Embolo in San Diego eingetroffen

SDA

6.6.2026 - 07:02

Endlich: Nationaltrainer Murat Yakin begrüsst Breel Embolo in San Diego
Endlich: Nationaltrainer Murat Yakin begrüsst Breel Embolo in San Diego
Keystone

Eine Woche vor Beginn der WM ist die Schweizer Nationalmannschaft vollzählig. Breel Embolo trifft am Freitagabend in San Diego ein, nachdem ihm US-Behörden zuvor die Einreise verweigert haben.

Keystone-SDA

06.06.2026, 07:02

06.06.2026, 08:05

Der Basler Stürmer traf kurz nach 19.00 Uhr Ortszeit im Basislager der Schweizer Nationalmannschaft ein, wie ein Fotograf von Keystone-SDA feststellte. Embolo war am frühen Nachmittag von Zürich aus in Richtung Los Angeles geflogen, bevor er auf dem Landweg nach San Diego weiterreiste.

Am Dienstag hatte Embolo nicht mit seinen Teamkollegen abreisen können, da seine elektronische Reisegenehmigung (ESTA) in letzter Minute für ungültig erklärt wurde. Die US-Behörden wollten zusätzliche Informationen zu seiner Verurteilung wegen Drohungen einholen, die er 2018 während eines nächtlichen Ausflugs ausgesprochen hatte. Der Spieler von Stade Rennes musste daher bei der US-Botschaft in Bern ein Visum beantragen, das ihm schliesslich am Donnerstagabend ausgestellt wurde.

Diese Verzögerung wird Embolo daran hindern, am letzten Testspiel der Schweiz vor der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Die Spieler von Murat Yakin treffen am Samstag in San Diego auf Australien (21.00 Uhr Schweizer Zeit).

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