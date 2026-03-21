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Super League Ende der Thuner Erfolgsserie, GC geht in Genf unter

SDA

21.3.2026 - 20:00

Thuns Trainer Mauro Lustrinelli musste wieder einmal eine Niederlage einstecken
Thuns Trainer Mauro Lustrinelli musste wieder einmal eine Niederlage einstecken
Keystone

Thun kassiert in der Super League die erste Niederlage seit Mitte Dezember. Der Leader verliert in der 31. Runde beim FC Zürich 1:2. GC geht mit dem neuen Trainer bei Servette mit 0:5 unter.

Keystone-SDA

21.03.2026, 20:00

21.03.2026, 20:45

Nach einer Serie mit zwölf Siegen und einem Remis kam Thun ausgerechnet beim formschwachen FC Zürich zu Fall. Der FCZ traf zweimal etwas aus dem Nichts heraus, zuerst durch Damienus Reverson zum 1:0 (15.) und schliesslich durch Ivan Cavaleiro (77.) zur Entscheidung. Leonardo Bertone schoss in der 38. Minute das 1:1.

Die Grasshoppers erlebten im ersten Spiel unter Coach Gernot Messner einen Horrorstart. Nach 18 Minuten lagen sie bereits mit 0:4 zurück. Junior Kadile und Miroslav Stevanovic trafen für die Genfer je zweimal.

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