Mit England qualifiziert sich die erste europäische Mannschaft für die WM 2026. Auch Spanien und Italien feiern Siege.

Die Engländer sind die erste europäische Nationalmannschaft, die sich für die WM 2026 qualifiziert hat. Der souveräne 5:0-Sieg gegen Lettland distanziert die Equipe von Trainer Thomas Tuchel um sieben Punkte von Albanien, das auf Platz zwei liegt. Damit ist England in den verbleibenden Spielen nicht mehr einholbar.

Knapp an der vorzeitigen WM-Qualifikation schrammte hingegen Portugal vorbei. Nachdem die Mannschaft im Spiel gegen Ungarn eine ganze Halbzeit lang in Führung lag, gab sie den Sieg in der Nachspielzeit aus der Hand. Das 2:2-Unentschieden reicht nicht, für eine direkte Qualifikation.

Dennoch Geschichte schreiben durfte Cristiano Ronaldo. Der 40-Jährige traf nach einem frühen Führungstreffer der Gäste erst zum 1:1 und wenig später per Penalty zum 2:1. Mit den zwei Toren kürte sich Ronaldo zum besten Torschützen in der WM-Qualifikation, insgesamt traf er nun bereits 41 Mal. Bis anhin hatte er sich den Titel, mit 39 Treffern, mit dem guatemaltekischen Spieler Carlos Ruiz geteilt.

Wie Portugal noch nicht qualifiziert sind die Spanier. Zwar gewannen sie zuhause souverän mit 4:0 gegen Bulgarien, doch auch die Türkei gab sich gegen Georgien keine Blösse und triumphierte mit 4:1. Damit ist die Entscheidung auf die letzten beiden Spieltage im November vertagt.

Gleich sieht das in der Gruppe Italiens aus. Rund einen Monat nach dem knappen 5:4-Sieg Italiens gegen Israel gewann das Team von Gennaro Gattuso daheim im Rückspiel souverän mit 3:0. Die Italiener halten damit weiter den Anschluss an Norwegen, das aktuell auf dem 1. Platz anzutreffen ist, und dürfen noch an eine direkte WM-Qualifikation glauben.

Telegramme und Tabellen.

Gruppe F.

Portugal – Ungarn 2:2 (2:1)

Lissabon. – SR Jovanovic (SRB). – Tore: 8. Szalai 0:1. 22. Ronaldo 1:1. 45. Ronaldo 2:1. 91. Szoboszlai 2:2.

Irland – Armenien 1:0 (0:0)

Dublin. – SR Bastien. – Tor: 70. Ferguson 1:0. – Bemerkungen: 52. Rote Karte gegen Barseghjan (Armenien).

Rangliste: 1. Portugal 4/10 (11:4). 2. Ungarn 4/5 (8:7). 3. Irland 4/4 (4:5). 4. Armenien 4/3 (2:9).

Gruppe E.

Türkei – Georgien 4:1 (3:0)

Kocaeli. – SR Petrescu (ROU). – Tore: 14. Yildiz 1:0. 22. Demiral 2:0. 35. Akgün 3:0. 52. Demiral 4:0. 65. Kochoraschwili 4:1.

Spanien – Bulgarien 4:0 (1:0)

Valladolid. – SR Delajod (FRA). – Tore: 35. Merino 1:0. 57. Merino 2:0. 79. Tschernev (Eigentor) 3:0. 92. Oyarzabal (Penalty) 4:0.

Rangliste: 1. Spanien 4/12 (15:0). 2. Türkei 4/9 (13:10). 3. Georgien 4/3 (6:9). 4. Bulgarien 4/0 (1:16).

Gruppe I.

Estland – Moldawien 1:1 (1:0)

Tallinn. – SR Pajac (CRO). – Tore: 12. Käit 1:0. 64. Bodisteanu 1:1. – Bemerkungen: Estland mit Käit (Thun/bis 86.).

Italien – Israel 3:0 (1:0)

Udine. – SR Turpin (FRA). – Tore: 45. Retegui (Penalty) 1:0. 74. Retegui 2:0. 93. Mancini 3:0.

Rangliste: 1. Norwegen 6/18 (29:3). 2. Italien 6/15 (18:8). 3. Israel 7/9 (15:19). 4. Estland 7/4 (7:17). 5. Moldawien 6/1 (4:26).

Gruppe K.

Lettland – England 0:5 (0:3)

Riga. – SR Sidiropoulos (GRE). – Tore: 26. Gordon 0:1. 44. Kane 0:2. 45. Kane (Penalty) 0:3. 59. Tonisevs (Eigentor) 0:4. 86. Eze 0:5. – Bemerkungen: Lettland mit Ciganiks (Luzern).

Andorra – Serbien 1:3 (1:1)

Encamp. – SR Papapetrou (GRE). – Tore: 17. Lopez 1:0. 19. Garcia (Eigentor) 1:1. 54. Vlahovic 1:2. 77. Mitrovic (Penalty) 1:3.

Rangliste: 1. England 6/18 (18:0). 2. Albanien 6/11 (6:3). 3. Serbien 6/10 (7:7). 4. Lettland 7/5 (4:13). 5. Andorra 7/1 (3:15).