Englands Frauen reagieren an der EM auf den schwachen Auftakt gegen Frankreich mit einem Kantersieg. In der Gruppe D deklassieren sie die Niederlande überraschend deutlich 4:0. Frankreich gewinnt ein zweites Mal.

Keystone-SDA SDA

Etwas nervös waren sie schon geworden im Mutterland des Fussballs. Würden die «Lionesses», die Löwinnen, tatsächlich als erster Titelverteidiger bereits in einer EM-Vorrunde ausscheiden, fragte man sich nach dem 1:2 gegen Frankreich. Am Mittwoch gelang im mit 22'500 Zuschauern – darunter der britische Thronfolger Prinz William und die Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider – ausverkauften Zürcher Letzigrund aber eine eindrückliche Antwort: höchstwahrscheinlich nicht.

Die Niederlande hatte zum Auftakt überzeugend 3:0 gegen den EM-Neuling Wales gewonnen, gemeinhin war von einer Todesgruppe gesprochen worden. Der Tod dürfte aber nicht die Engländerinnen ereilen. In einer dominanten ersten Hälfte trafen Lauren James und Giorgia Stanway zur 2:0-Führung, nochmals James und Ella Toone stellten den auch in dieser Höhe verdienten Sieg nach der Pause sicher.

An einem Sieg zum Abschluss gegen Wales zweifelt nun in England keiner, doch die Niederlande brauchten am Sonntag einen hohen Sieg gegen Frankreich, um die Viertelfinals aus eigener Kraft zu erreichen.

Frankreich bleibt derweil auf Kurs für einen ersten grossen Titel bei den Frauen. Gegen den EM-Debütanten Wales gewannen die «Bleues» ohne an ihre Grenzen zu gehen 4:1. Trainer Laurent Bonadei hatte seine Equipe gegenüber dem England-Spiel auf sieben Positionen geändert, so dass man eine Halbzeit lang Anlaufzeit brauchte. Kurz vor Ende der ersten Hälfte verhängte die Schweizer Schiedsrichterin Desirée Grundbacher zurecht einen Foulpenalty, den Kadidiatou Diani etwas glückhaft zum 2:1 verwandelte.

Im stimmungsvollen St. Galler Stadion mit fast 16'000 Fans jubelten aber auch die zahlreichen walisischen Besucher. In der 14. Minute erzielte ihre Rekord-Nationalspielerin Jess Fishlock mit dem 1:1 das erste EM-Tor ihrer Geschichte.