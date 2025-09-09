  1. Privatkunden
WM-Qualifikation England überzeugt, Frankreich und Portugal mit Zittersiegen

SDA

9.9.2025 - 23:02

England überzeugt, Frankreich und Portugal mit Zittersiegen - Gallery. England feiert in Serbien einen überzeugenden Sieg

England feiert in Serbien einen überzeugenden Sieg

Bild: Keystone

England überzeugt, Frankreich und Portugal mit Zittersiegen - Gallery. João Cancelo erlöst Portugal in Ungarn spät

João Cancelo erlöst Portugal in Ungarn spät

Bild: Keystone

England überzeugt, Frankreich und Portugal mit Zittersiegen - Gallery. Kylian Mbappé und Bradley Barcola sind die Matchwinner für Frankreich beim knappen 2:1 gegen Island

Kylian Mbappé und Bradley Barcola sind die Matchwinner für Frankreich beim knappen 2:1 gegen Island

Bild: Keystone

England überzeugt, Frankreich und Portugal mit Zittersiegen - Gallery. Österreich (Romano Schmid, vorne) erkämpft sich einen wichtigen Sieg gegen Bosnien-Herzegowina

Österreich (Romano Schmid, vorne) erkämpft sich einen wichtigen Sieg gegen Bosnien-Herzegowina

Bild: Keystone

England überzeugt, Frankreich und Portugal mit Zittersiegen - Gallery. Gleich fünf Tore gelingen Erling Haaland in der Partie gegen Moldawien

Gleich fünf Tore gelingen Erling Haaland in der Partie gegen Moldawien

Bild: Keystone

In der WM-Qualifikation landen die Favoriten Siege. Während England in Serbien überzeugt, mühen sich Frankreich und Portugal zu drei Punkten.

Keystone-SDA

09.09.2025, 23:02

09.09.2025, 23:10

England zeigte nach zuletzt mauen Auftritten eine souveräne Leistung in Serbien. Das Team des deutschen Trainers Thomas Tuchel siegte in Belgrad auch in dieser Höhe verdient 5:0. Den Grundstein zum fünften Sieg im fünften Spiel legten die Three Lions nach einer halben Stunde mit einem Doppelschlag (33./35.) durch Harry Kane und Noni Madueke. Mit nun acht Punkten Vorsprung auf den vermeintlich stärksten Gegner in der Gruppe K ist der EM-Finalist auf bestem Weg Richtung WM 2026.

Portugal und Frankreich mit Mühe

Auch Portugal steht in der Gruppe F nach zwei Spielen mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze. Der Sieger der Nations League drehte auswärts gegen Ungarn einen Rückstand durch Tore von Bernardo Silva und dem nimmersatten Cristiano Ronaldo, der per Penalty traf. In einer hektischen Schlussphase hatte João Cancelo (86.) die passende Antwort auf den späten Ausgleich von Doppeltorschütze Barnabas Varga (84.).

Frankreich mühte sich in der Gruppe D gegen Island zu einem 2:1. Nach einem Aussetzer von Michael Olise – dem Spieler der Bayern unterlief im eigenen Strafraum ein haarsträubender Fehlpass – lief der Favorit trotz überlegen geführter Partie einem Rückstand hinterher. Erst kurz vor der Pause sorgte Superstar Kylian Mbappé vom Penaltypunkt für den Ausgleich, ehe Bradley Barcola nach rund einer Stunde und einem Konter der siegbringende Treffer gelang.

In den letzten 20 Minuten verteidigten die Franzosen den Vorsprung nach einer Roten Karte gegen Aurélien Tchouaméni in Unterzahl und beanspruchten Glück. Der vermeintliche Ausgleich der Isländer zählte aufgrund eines Trikotzupfers von Torschütze Andri Gudjohnsen nicht. Mit sechs Punkten aus zwei Spielen führt die Equipe Tricolore die Tabelle standesgemäss an.

Haaland mit fünf Treffern

Einen wichtigen Sieg feierte Österreich. Das Team von Ralf Rangnick setzte sich im Duell der beiden verlustpunktlosen Teams der Gruppe H mit 2:1 gegen Bosnien-Herzegowina durch.

Einen Kantersieg landete Norwegen. Beim 11:1 über Moldawien gelangen Erling Haaland fünf Tore. Durch den fünften Sieg im fünften Spiel halten die Norweger den Druck auf Italien hoch, das am Montag gegen Israel spektakulär 5:4 gewann und mit einem Spiel weniger sechs Punkte Rückstand hat.

Telegramme und Tabellen. Gruppe D:

Aserbaidschan – Ukraine 1:1 (0:0)

Baku. – SR Fotias (GRE). – Tore: 51. Sudakow 0:1. 72. Mahmudow (Penalty) 1:1.

Frankreich – Island 2:1 (1:1)

Paris. – SR Nobre (POR). – Tore: 21. Gudjohnsen 0:1. 45. Mbappé (Penalty) 1:1. 62. Barcola 2:1. 88. Gudjohnsen 2:2. – Bemerkungen: 67. Rote Karte Tchouaméni (Frankreich).

1. Frankreich 2/6 (4:1). 2. Island 2/3 (6:2). 3. Ukraine 2/1 (1:3). 4. Aserbaidschan 2/1 (1:6).

Gruppe F:

Armenien – Irland 2:1 (1:0)

Jerewan. – SR Kikacheischwili (GEO). – Tore: 45. Spertsjan (Penalty) 1:0. 51. Ranos 2:0. 57. Ferguson 2:1.

Ungarn – Portugal 2:3 (1:1)

Budapest. – Lambrechts (BEL). – Tore: 21. Varga 1:0. 36. Bernardo Silva 1:1. 58. Ronaldo (Penalty) 1:2. 84. Varga 2:2. 86. Cancelo 2:3.

1. Portugal 2/6 (8:2). 2. Armenien 2/3 (2:6). 3. Ungarn 2/1 (4:5). 4. Irland 2/1 (3:4).

Gruppe H:

Zypern – Rumänien 2:2 (1:2)

Nikosia. – SR Jug (SLO). – Tore: 2. Dragus 0:1. 18. Dragus 0:2. 29. Loizou 1:2. 77. Charalampous 2:2. – Bemerkungen: Zypern ohne Mall (Servette/Ersatz).

Bosnien-Herzegowina – Österreich 1:2 (0:0)

Zenica. – SR Manzano (ESP). – Tore: 48. Sabitzer 0:1. 50. Dzeko 1:1. 65. Laimer 1:2. – Bemerkungen: Bosnien-Herzegowina ohne Barisic (Basel/Ersatz), mit Gigovic (Young Boys/bis 72.). 95. Gelb-Rote Karte Wimmer (Österreich).

1. Österreich 4/12 (9:2). 2. Bosnien-Herzegowina 5/12 (11:3). 3. Rumänien 5/7 (10:6). 4. Zypern 5/4 (5:7). 5. San Marino 5/0 (1:18).

Gruppe I:

Norwegen – Moldawien 11:1 (5:0)

Oslo. – SR Berke (HUN). – Tore: 6. Myhre 1:0. 11. Haaland 2:0. 36. Haaland 3:0. 43 Haaland 4:0. 45. Ödegaard 5:0. 52. Haaland 6:0. 67. Aasgaard 7:0. 74. Östigard (Eigentor) 7:1. 76. Aasgaard 8:1. 78. Aasgard (Penalty) 9:1. 83. Haaland 10:1. 91. Aasgard 11:1.

1. Norwegen 5/15 (24:3). 2. Italien 4/9 (12:7). 3. Israel 5/9 (15:11). 4. Estland 5/3 (5:13). 5. Moldawien 5/0 (3:25).

Gruppe K:

Serbien – England 0:5 (0:2)

Belgrad. – SR Turpin (FRA). – Tore: 33. Kane 0:1. 35. Madueke 0:2. 52. Konsa 0:3. 75. Guehi 0:4. 90. Rashford (Penalty) 0:5. – Bemerkungen: 72. Rote Karte Milenkovic (Serbien).

Albanien – Lettland 1:0 (1:0)

Tirana. – SR Sylwestrzak (POL). – Tor: 25. Asllani (Penalty) 1:0. – Bemerkungen: Albanien ohne Bajrami (Luzern/nicht im Aufgebot). Lettland mit Ciganiks (Luzern).

1. England 5/15 (13:0). 2. Albanien 5/8 (5:3). 3. Serbien 4/7 (4:5). 4. Lettland 5/4 (2:6). 5. Andorra 5/0 (0:10).

