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England Englischer Sensationsmeister Leicester steigt in die 3. Liga ab

SDA

22.4.2026 - 09:20

2016 wurde Leicester City sensationell Meister – nun steigt der Klub in die 3. Liga ab
2016 wurde Leicester City sensationell Meister – nun steigt der Klub in die 3. Liga ab
Keystone

2016 feiert Leicester ein Fussball-Märchen – jetzt herrscht nach dem Abstieg in die 3. Liga Tristesse. Wie der Verein und die Fans mit dem Tiefpunkt umgehen und warum trotzdem Hoffnung bleibt.

Keystone-SDA

22.04.2026, 09:20

22.04.2026, 09:25

Zehn Jahre nach dem Sensations-Titel in der englischen Premier League ist Leicester City in die Drittklassigkeit abgestürzt. Durch das 2:2 am Montagabend zuhause gegen Hull City kann der Tabellenvorletzte den Klassenerhalt in Englands 2. Liga zwei Spieltage vor Saisonende auch theoretisch nicht mehr erreichen.

«Es gibt keine Ausreden», wird Leicesters Vorsitzender Aiyawatt Srivaddhanaprabha in einem Klub-Statement zitiert: «Wir haben die grössten Höhen und nun die tiefsten Tiefen erlebt, und der Schmerz ist uns allen gemeinsam. Es tut mir aufrichtig leid für die Enttäuschung, die wir verursacht haben.»

Im Februar waren Leicester wegen Verstosses gegen die Finanzregeln im Zusammenhang mit dem Aufstieg in der Saison 2023/24 sechs Punkte abgezogen worden. Der Verein scheiterte mit seinem Antrag auf Aufhebung dieser Strafe und verblieb in der Abstiegszone.

Das macht den Fans Hoffnung

Nach dem sensationellen Titelgewinn 2016 unter Trainer Claudio Ranieri mit Ausnahmespielern wie Riyad Mahrez, N'Golo Kanté oder Jamie Vardy hatten die «Foxes» auch in der Saison 2020/21 mit dem Triumph im FA Cup Grund zum Jubeln. Doch danach begann die Talfahrt, vor drei Jahren stieg der Traditionsklub aus der Premier League ab. Ein Comeback in Englands Topliga währte nur eine Saison, der erneute Abstieg traf den Verein diesmal härter.

In seiner 142-jährigen Geschichte bestritt Leicester nur eine Saison (2008/09) in der dritten englischen Spielklasse. Was den Fans Hoffnungen macht: Damals gewann der Klub den Titel in der League One und stieg anschliessend sofort wieder in die Championship auf.

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