Wie schon beim French Open: Marc-Andrea Hüsler unterliegt in Kitzbühel in der 1. Runde dem Deutschen Daniel Altmaier Keystone

Marc-Andrea Hüsler (ATP 88) kommt in dieser Saison nicht auf Touren. Beim ATP-250-Turnier in Kitzbühel muss er bereits die vierte Erstrundenniederlage in Serie und die 14. in diesem Jahr hinnehmen.

Im Tiroler Nobelort unterlag er dem Deutschen Daniel Altmaier (ATP 51) 7:6 (7:5), 2:6, 4:6. Der 27-jährige Zürcher startete zwar gut in die Partie und gewann den ersten Satz nach Regenunterbrechung im Tiebreak. Danach konnte er sein Niveau aber nicht mehr halten und musste seinem 24-jährigen Gegenüber auch im zweiten direkten Duell zum Sieg gratulieren. Bereits in Roland Garros war Altmaier in der ersten Runde gegen Hüsler siegreich.

sda