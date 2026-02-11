  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

England Erste Heimniederlage von Sunderland

SDA

11.2.2026 - 23:16

Sunderlands Trainer Regis Le Bris blieb mit seinem Team erstmals in dieser Saison daheim ohne Punkte
Sunderlands Trainer Regis Le Bris blieb mit seinem Team erstmals in dieser Saison daheim ohne Punkte
Keystone

Sunderland kassiert die erste Heimniederlage in dieser Premier-League-Saison.

Keystone-SDA

11.02.2026, 23:16

11.02.2026, 23:40

Ohne den weiterhin verletzten Granit Xhaka unterlag der Aufsteiger dem FC Liverpool in der 26. Runde mit 0:1. Verteidiger Virgil van Dijk traf in der 61. Minute nach einem Eckball von Mohamed Salah zum Sieg.

Sunderland, das seine erste Saison in der Premier League seit 2016/2017 bestreitet, hatte in den ersten zwölf Heimspielen siebenmal gewonnen und fünfmal unentschieden gespielt.

Durch die Niederlage rutschte das erstaunlich starke Team in die untere Tabellenhälfte auf Platz 11 ab. Liverpool liegt auf Rang 6.

Meistgelesen

Pam Bondi brüllt Demokraten an und räumt Fehler ein
Diese Fake-Mail räumt dein Konto leer
Neue Bilder zeigen die Zerstörung in der Bar – und werfen Fragen auf
Lindsey Vonn: «Heute hatte ich meine dritte Operation»
YB-Goalie Keller und das Aluminium verhindern St.Galler Kantersieg

Videos aus dem Ressort

Lugano – Servette 1:1

Lugano – Servette 1:1

Super League | 24. Runde | Saison 25/26

11.02.2026

FCSG-Captain Görtler über seine Zukunft

FCSG-Captain Görtler über seine Zukunft

05.02.2026

Görtler: «Früher war ich der Typ Angeber»

Görtler: «Früher war ich der Typ Angeber»

05.02.2026

Lugano – Servette 1:1

Lugano – Servette 1:1

FCSG-Captain Görtler über seine Zukunft

FCSG-Captain Görtler über seine Zukunft

Görtler: «Früher war ich der Typ Angeber»

Görtler: «Früher war ich der Typ Angeber»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

DFB-Pokal. Kane und Díaz treffen: Bayern steht nach Sieg über Leipzig im Halbfinale

DFB-PokalKane und Díaz treffen: Bayern steht nach Sieg über Leipzig im Halbfinale

Nach langem Rechtsstreit. UEFA einigt sich mit Real Madrid bezüglich Super League

Nach langem RechtsstreitUEFA einigt sich mit Real Madrid bezüglich Super League

DFB-Pokal. Manzambi verschiesst Penalty – Freiburg schafft es trotzdem in den Halbfinal

DFB-PokalManzambi verschiesst Penalty – Freiburg schafft es trotzdem in den Halbfinal