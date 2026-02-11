Sunderlands Trainer Regis Le Bris blieb mit seinem Team erstmals in dieser Saison daheim ohne Punkte Keystone

Sunderland kassiert die erste Heimniederlage in dieser Premier-League-Saison.

Keystone-SDA SDA

Ohne den weiterhin verletzten Granit Xhaka unterlag der Aufsteiger dem FC Liverpool in der 26. Runde mit 0:1. Verteidiger Virgil van Dijk traf in der 61. Minute nach einem Eckball von Mohamed Salah zum Sieg.

Sunderland, das seine erste Saison in der Premier League seit 2016/2017 bestreitet, hatte in den ersten zwölf Heimspielen siebenmal gewonnen und fünfmal unentschieden gespielt.

Durch die Niederlage rutschte das erstaunlich starke Team in die untere Tabellenhälfte auf Platz 11 ab. Liverpool liegt auf Rang 6.