Luzern – Winterthur 1:3 Erster Auswärtssieg für Winterthur

SDA

29.11.2025 - 22:37

Winterthurs Trainer Patrick Rahmen kann etwas aufatmen
Keystone

Winterthur siegt in Luzern 3:1 und feiert den ersten Auswärtssieg in dieser Saison in der Super League. Das Team von Trainer Patrick Rahmen liegt noch fünf Punkte hinter dem Vorletzten Grasshoppers.

Winterthur verlor die vorangegangenen vier Partien auf fremdem Terrain mit einem Torverhältnis von 0:15. Nun trafen die Zürcher gleich dreimal. Nach einem 1:1 zur Pause schossen Adrian Hunziker (63.) und Elias Maluvunu (69.) die Gäste in der zweiten Halbzeit zum Sieg. Letzterer traf eine Minute nach seiner Einwechslung. Dem 1:2 ging eine unglückliche Aktion von Bung Freimann voraus, dem 1:3 eine von Severin Ottiger.

Das 1:0 für Winterthur erzielte in der 39. Minute Pajtim Kasami mit einem herrlichen Freistoss. Der zuvor vereinslose 33-Jährige, 2009 U17-Weltmeister mit der Schweiz, stiess Ende September zu den Zürchern. Für das 1:1 der Luzerner zeichnete Lucas Silva Ferreira in der 45. Minute per Kopf verantwortlich.

Für die Innerschweizer war es die erste Heimniederlage gegen Winterthur seit deren Rückkehr in die höchste Liga im Jahr 2022. Zuvor hatten sie viermal hintereinander zu Hause gegen die Zürcher gewonnen und dabei stets drei Tore geschossen. Diesmal liess die Effizienz aber zu wünschen übrig – die Zentralschweizer verzeichneten nicht weniger als 26 Abschlüsse. Somit bleibt der FCL in der laufenden Meisterschaft bei einem Sieg vor heimischem Publikum sitzen.

Telegramm:

Luzern – Winterthur 1:3 (1:1)

9348 Zuschauer. – SR Cibelli. – Tore: 39. Kasami 0:1. 45. Lucas Ferreira (Karweina) 1:1. 63. Hunziker 1:2. 69. Maluvunu 1:3.

Luzern: Loretz; Ottiger, Knezevic, Freimann, Bajrami (64. Wyss); Owusu, Fernandes; Kabwit (46. Spadanuda), Lucas Ferreira (80. Vasovic), Di Giusto; Karweina (64. Grbic).

Winterthur: Kapino; Rohner (75. Sidler), Arnold, Durrer, Diaby; Jankewitz, Zuffi; Golliard (68. Dansoko), Kasami (68. Maluvunu), Schneider (85. Stéphane Cueni); Hunziker (85. Beyer).

Bemerkungen: Verwarnungen: 36. Golliard, 38. Owusu, 49. Rohner, 67. Grbic, 89. Jankewitz.

