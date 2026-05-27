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Conference League Erster europäischer Titel für Crystal Palace bei Glasners Derniere

SDA

27.5.2026 - 23:06

Jean-Philippe Mateta (links) sorgt mit seinem entscheidenden Treffer in der 51. Minute für englische Glücksgefühle in Leipzig
Jean-Philippe Mateta (links) sorgt mit seinem entscheidenden Treffer in der 51. Minute für englische Glücksgefühle in Leipzig
Keystone

Crystal Palace gewinnt seinen ersten internationalen Titel. Der FA-Cup- und englische Supercup-Sieger von 2025 setzt sich im Final der Conference League in Leipzig gegen Rayo Vallecano 1:0 durch.

Keystone-SDA

27.05.2026, 23:06

27.05.2026, 23:43

Die erste nennenswerte Torchance der Engländer war sogleich die entscheidende Aktion der lange zähen Partie zwischen dem 15. der Premier League und dem 9. der spanischen Meisterschaft, die beide ihren ersten internationalen Titel anpeilten. Jean-Philippe Mateta war in der 51. Minute bei einem Abpraller zur Stelle, als Vallecanos Torhüter Augusto Batalla einen strammen Weitschuss von Adam Wharton ungenügend parierte. Weitere Treffer sahen die knapp 40'000 Zuschauer im Leipziger Stadion nicht.

Für Oliver Glasner war es das erhoffte Happy End. Der Abgang des 51-jährigen Österreichers, der 2022 mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen hatte und Crystal Palace im ersten seiner zwei Jahre zum Gewinn des FA-Cups führte, stand schon seit geraumer Zeit fest.

Der Triumph des Premier-League-Klubs aus London war verdient. Zu lange war Rayo Vallecano auf eine stabile Defensive bedacht und agierte entsprechend passiv. Erst das Gegentor zwang die Madrilenen zu einer offensiveren Spielweise. Richtig gefährlich wurden sie gleichwohl nicht.

Vielmehr hätte Crystal Palace, bei dem der ehemalige Lausanner Evann Guessand in der Schlussphase eingewechselt wurde, zeitnah den zweiten Treffer erzielen können. Unter anderem prallte ein Freistoss von Yeremi Pino via Doppelpfosten wieder nach vorne (56.).

Crystal Palace ist im fünften Jahr des Wettbewerbs der dritte englische Sieger. Im Vorjahr hatte Chelsea triumphiert, 2023 West Ham. Für Crystal Palace ist es der erste internationale Titel in der 121-jährigen Vereinshistorie.

Telegramm:

Crystal Palace – Rayo Vallecano 1:0 (0:0)

Leipzig. – 39'176 Zuschauer. – SR Mariani (ITA). – Tor: 51. Mateta 1:0.

Crystal Palace: Henderson; Riad, Lacroix, Canvot; Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta (76. Larsen), Pino (80. Guessand).

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Ciss, Lejeune, Chavarria; Lopez (63. Diaz), Valentin (62. Mendy); De Frutos (70. Camello), Palazon (77. Akhomach), Garcia (70. Pacha); Alemão.

Bemerkungen: Verwarnungen: 20. Ciss, 23. Palazon, 42. Wharton, 48. Lopez, 62. Garcia, 74. Pino, 82. Riad, 85. Mendy, 92. Pacha.

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