Winterthurs Théo Golliard (links) glänzt gegen Servette mit zwei Toren Keystone

In der 12. Runde feiert der FC Winterthur den ersten Sieg. Auch dank zwei Toren von Théo Golliard gewinnt das Team von Trainer Patrick Rahmen gegen Servette 4:2.

Keystone-SDA SDA

Zum ersten Mal seit der 6. Runde stand Golliard wieder in Winterthurs Startaufstellung. Und der 23-Jährige stellte seine Vielseitigkeit kurz nach der Pause unter Beweis. In der 52. Minute traf er mit seinem linken Fuss, zwei Minuten später doppelter er mit dem rechten nach. Damit sorgte der Offensivspieler für die Wende in der Partie, in der die Gäste davor mehr vom Spiel hatten.

Die Grenat, die auf der Schützenwiese den dritten Sieg in Folge angestrebt hatten, belohnten sich in der 40. Minute für den hohen Aufwand. Einmal mehr war es Florian Ayé, der die Genfer auf Kurs brachte. Der 28-jährige Stürmer befindet sich im Hoch: Mit viel Selbstvertrauen zog er von der seitlichen Strafraumgrenze ab und sah, wie der Ball genau in die Torecke flog. Sein sechster Saisontreffer brachte den Genfern aber nicht den erhofften Erfolg.

Nach Golliards Doppelpack, es waren seine ersten Tore in der Super League, sorgte Randy Schneider in der 69. Minute für das 3:1. Servette kam im Endspurt noch zum Anschluss, ehe der eingewechselte Elias Maluvunu den Schlusspunkt setzte.

Damit feierte Patrick Rahmen in seinem dritten Spiel als Trainer des FC Winterthur den ersten Sieg. Unter ihm hat das Team die Ausbeute von zwei Punkten aus den ersten neun Runden bereits verdreifacht.

Telegramm

Winterthur – Servette 4:2 (0:1)

7200 Zuschauer. – SR Dudic. – Tore: 40. Ayé (Baron) 0:1. 52. Golliard (Dansoko) 1:1. 54. Golliard (Jankewitz) 2:1. 69. Schneider (Jankewitz) 3:1. 91. Douline (Njoh) 3:2. 93. Maluvunu (Beyer) 4:2.

Winterthur: Kapino; Sidler, Martins, Durrer, Diaby (88. Ulrich); Jankewitz, Zuffi; Dansoko (81. Momoh), Golliard (73. Beyer), Schneider (81. Maluvunu); Hunziker (73. Kasami).

Servette: Mall; Magnin (59. Antunes), Rouiller (46. Severin), Bronn, Mazikou; Baron (60. Douline); Stevanovic, Cognat (88. Guillemenot), Morandi (72. Mráz), Njoh; Ayé.

Verwarnungen: 31. Magnin, 66. Morandi, 93. Maluvunu.