YB-Verteidiger Gregory Wüthrich sah Mitte der zweiten Halbzeit die Rote Karte Keystone

Den Young Boys misslingt die Bestätigung für den Sieg gegen den FC Zürich vor einer Woche. Bei den Grasshoppers reicht es nur zu einem 1:1.

Keystone-SDA SDA

Es bleibt dabei: Das Team von Trainer Gerardo Seoane ist ein fragiles Konstrukt, das bei Gegenwind rasch ins Wanken gerät. Der sehenswerte Treffer von Alvyn Sanches nach einer halben Stunde zum 1:0 war der verdiente Lohn für eine solide erste Halbzeit, bremste aber auch die Angriffsbemühung der zunehmend passiv agierenden Gäste.

Nach dem Seitenwechsel waren die Berner nicht nur offensiv zurückhaltend, sondern schwächten sich zum wiederholten Mal in dieser Saison selber. Innenverteidiger Gregory Wüthrich sah in der 66. Minute für eine zweite übermotivierte Intervention die Gelb-Rote Karte. Die Verunsicherung in den Reihen von YB war danach zunehmend greifbar und gipfelte im 1:1, das der österreichische Verteidiger Maximilian Ullmann wunderschön erzielte, nachdem die Berner es mehrmals verpasst hatten, den Ball aus der Gefahrenzone zu befördern.

Das Happy-End mit dem auf beiden Seiten dringend benötigten Vollerfolg blieb aus. Die Grasshoppers taten in der Schlussphase mehr für die drei Punkte, die Berner kamen ihnen aber näher. In der 90. Minute erzielte Darian Males das vermeintliche 2:1, das Schiedsrichter Turkes dank der Videobilder zu Recht wegen eines Fouls zu Beginn der Aktion annullierte.

Telegramm:

Grasshoppers – Young Boys 1:1 (0:1)

5284 Zuschauer. – SR Turkes. – Tore: 31. Sanches (Fernandes) 0:1. 79. Ullmann 1:1.

Grasshoppers: Hammel; Stroscio, Diaby, Mikulic; Diarrassouba (67. Ngom), Meyer, Hassane (87. Abrashi), Krasniqi; Tsimba, Frey (67. Ullmann), Plange (46. Marques).

Young Boys: Keller; Janko, Wüthrich, Lauper (63. Bukinac), Benito; Virginius (62. Fassnacht), Gigovic (80. Raveloson), Fernandes, Monteiro; Sanches (68. Zoukrou); Bedia (80. Males).

Bemerkungen: 66. Gelb-Rote Karte gegen Wüthrich. Verwarnungen: 38. Fernandes, 42. Wüthrich, 86. Monteiro, 95. Abrashi.