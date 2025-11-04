Daumen hoch für die Auslosung: Lia Wälti und die Schweiz sind in der Gruppe B2 der WM-Qualifikation der Favorit Keystone

Der Gruppensieg in der WM-Qualifikation scheint für das Schweizer Frauen-Nationalteam nach der Auslosung machbar. Leicht wird der Weg an die Endrunde 2027 in Brasilien trotzdem nicht.

Keystone-SDA SDA

Die Schweiz (Weltnummer 24) ist in der Gruppe mit Nordirland (44), der Türkei (58) und Malta (88) der klare Favorit auf den Gruppensieg. Das sieht auch Captain Lia Wälti so: «Es ist sicherlich eine Gruppe, in der es unser Ziel ist, sie zu gewinnen», so die Mittelfeldspielerin von Juventus Turin in einer vom Schweizerischen Fussballverband versandten Mitteilung.

Gleichzeitig hebt die 32-Jährige den Mahnfinger: «Ich denke, die Türkei ist nicht einfach zu schlagen. Die Nordirinnen werden unsere grössten Konkurrentinnen sein. Die Auswärtsspiele bei ihnen sind stets sehr schwierig. Sie geben immer alles, um ihr Land stolz zu machen.» Es werde also Top-Leistungen seitens der Schweizerinnen brauchen, um die Gruppe zu überstehen, ist sich Wälti sicher. «Gleichzeitig haben wir das klare Ziel, uns die beste Ausgangslage zu schaffen, um die WM zu erreichen und in die Liga A aufzusteigen.»

Der Weg an die WM 2027 in Brasilien ist nach dem Abstieg aus der Liga A der Nations League ein schwieriger. Die Schweiz muss in ihrer Gruppe einen der ersten drei Plätze belegen, um sich über zwei Playoff-Runden zu qualifizieren. Dort warten dann mit hoher Wahrscheinlichkeit spätestens in der 2. Runde hochkarätige Gegner aus der Liga A.