Ein Leben für den Fussball: Der langjährige Goalie Diego Benaglio wird neuer Aufsichtsrat bei seinem ehemaligen Klub VfL Wolfsburg Keystone

Als Goalie gewann Diego Benaglio mit dem VfL Wolfsburg die deutsche Meisterschaft und den Cupfinal. Jetzt kehrt der Schweizer in überraschender Funktion zu seinem ehemaligen Klub zurück.

Keystone-SDA SDA

Der langjährige Nationalgoalie wird ab dem 1. Juli dem Kontrollgremium angehören, teilte der Verein mit.

«Der VfL ist mein Verein und Wolfsburg meine zweite Heimat. Ich möchte gerne etwas von dem zurückgeben, was der VfL zu den wichtigsten Jahren meiner Karriere beigetragen hat», sagte Benaglio. Der 41-jährige Zürcher spielte von 2008 bis 2017 für die «Wölfe», ehe er zu AS Monaco in die französische Liga wechselte, wo er seine Karriere vor fünf Jahren beendete

Verantwortlich für die Berufung in den stark von der Konzernmutter Volkswagen dominierten Aufsichtsrat der VfL Wolfsburg Fussball GmbH ist der Aufsichtsratsvorsitzende Sebastian Rudolph. «Bei meinem Amtsantritt vor rund einem Jahr habe ich gesagt, dass wir den Aufsichtsrat gezielt um sportliche Expertise verstärken wollen», sagte der VW-Kommunikationschef. «Es ging dabei immer darum, den Richtigen zu finden: Eine Persönlichkeit, mit reichhaltiger Erfahrung im Fussball und klarer Identifikation mit dem VfL Wolfsburg. Diego Benaglio erfüllt dieses Profil komplett.»