Der brasilianische Ballvirtuose Marcelo tritt mit 36 Jahren von der Fussball-Bühne ab Keystone

Marcelo, der ehemalige Verteidiger von Real Madrid, gibt mit 36 Jahren seinen Rücktritt vom Profi-Fussball bekannt.

Keystone-SDA, sda SDA

Der 36-jährige Brasilianer spielte von 2007 bis 2022 für die Madrilenen und holte mit ihnen 25 Titel. Unter anderem gewann der Linksverteidiger mit dem spanischen Rekordmeister fünfmal die Champions League. Für das brasilianische Nationalteam lief Marcelo 58-mal auf und nahm an zwei Weltmeisterschaften teil.

«Meine Reise als Spieler endet hier. Aber ich habe dem Fussball weiterhin so viel zu geben. Danke für alles», erklärte Marcelo in einem Video auf Instagram. Real Madrids Präsident Florentino Perez würdigte seinen langjährigen Spieler als «einer der grössten Linksverteidiger in der Geschichte von Real Madrid und des Weltfussballs».

Zuletzt spielte Marcelo in der Heimat für Fluminense. Mit dem Klub aus Rio de Janeiro gewann er 2023 die Copa Libertadores, das Pendant zur europäischen Champions League.