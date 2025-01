Lamine Yamal schoss das wichtige 1:1 Keystone

Der FC Barcelona gewinnt auf furiose Weise den spanischen Supercup. Das Team des deutschen Trainers Hansi Flick bezwingt Real Madrid in Dschidda in Saudi-Arabien 5:2.

Keystone-SDA, sda SDA

Nachdem die Madrilenen in der 5. Minute durch Kylian Mbappé in Führung gegangen waren, setzte Barcelona zur grossen Show an. Der 17-jährige Lamine Yamal nach einem Dribbling (22.), Robert Lewandowski mittels Penalty (36.), Raphinha per Kopf (39.) sowie Alejandro Balde nach einem Konter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachten die entfesselten Katalanen vor der Pause 4:1 in Führung. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte erneut Raphinha auf 5:1 (48.).

Mehr als das 2:5 durch Rodrygo (60.) brachte Real nach der Roten Karte gegen Wojciech Szczesny (56.) nicht zu Stande, sodass Barcelona zum 15. Mal den Supercup gewann. Für Flick war es der erste Titel als Trainer der Katalanen.

Schon das erste Duell in dieser Saison in LaLiga hatte Barcelona mit 4:0 klar zu seinen Gunsten entschieden. Dennoch liegt es in der Meisterschaft fünf Punkte hinter Real.