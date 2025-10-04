  1. Privatkunden
Super League FC Thun nach Sieg in St. Gallen neuer Leader

SDA

4.10.2025 - 20:02

Der Jubel eines neuen Leaders: Thun siegte in St. Gallen in einem umkämpften Spiel 2:1
Der Jubel eines neuen Leaders: Thun siegte in St. Gallen in einem umkämpften Spiel 2:1
Keystone

Der FC Thun gewinnt den unerwarteten Spitzenkampf in der 8. Runde der Super League in St. Gallen 2:1 und übernimmt für zumindest einen Tag die Spitze. Luzern und Sion spielen 3:3 unentschieden.

Keystone-SDA

04.10.2025, 20:02

04.10.2025, 20:30

Es ist ein kleiner Befreiungsschlag für die Thuner nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge. Nun aber kehrte der Aufsteiger ins gute Fahrwasser seines verblüffenden Saisonstarts zurück.

Eine erste Führung durch den formstarken Ethan Meichtry konnte St. Gallen noch ausgleichen, doch auf das 2:1 von Christopher Ibayi unmittelbar vor der Pause hatten die Ostschweizer keine Antwort mehr. Thun führt nun die Tabelle einen Punkt vor St. Gallen und deren zwei vor YB, das am Sonntag in Lausanne antritt, an.

Im zweiten Spiel des frühen Abends verspielte Luzern fahrlässig seinen ersten Heimsieg der Saison. 3:1 führten die Zentralschweizer, als Sion durch eine Rote Karte dezimiert wurde – und musste in den letzten zehn Minuten noch zwei Gegentreffer zum 3:3 einstecken.

Resultate und Rangliste:

Resultate. Samstag: Luzern – Sion 3:3 (2:0). St. Gallen – Thun 1:2 (1:2). Grasshoppers – Zürich 20.30. – Sonntag: Lausanne-Sport – Young Boys 14.00. Servette – Basel 16.30. Winterthur – Lugano 16.30

Rangliste: 1. Thun 8/16. 2. St. Gallen 8/15. 3. Young Boys 7/14. 4. Zürich 7/13. 5. Basel 7/12. 6. Sion 8/12. 7. Luzern 8/12. 8. Servette 7/8. 9. Lugano 7/7. 10. Grasshoppers 7/6. 11. Lausanne-Sport 7/5. 12. Winterthur 7/2.

