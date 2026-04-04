Thun muss im Cornaredo zusehen, wie Lugano jubelt Keystone

Dem FC Thun fällt das Siegen nicht mehr so leicht wie von Dezember bis März. Die Thuner kassieren in Lugano mit 0:1 die zweite Niederlage hintereinander.

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Vor der Nationalmannschafts-Pause hatten die Berner Oberländer schon in Zürich 1:2 verloren. Der 23-jährige Daniel Dos Santos schoss Lugano mit seinem dritten Saisontreffer zum Heimsieg.

Zwei Niederlagen hintereinander setzte es in dieser Saison für Thun schon im September (gegen Basel und YB) und im November (gegen Lugano und Lausanne) ab. Dreimal in Serie verloren die Thuner noch nie. Der FC St. Gallen könnte in der Tabelle mit einem Heimsieg gegen Zürich am Ostermontag bis auf 12 Punkte an Thun heranrücken.

Weil Winterthur in Lausanne 1:2 verlor, verpasste es der FCW, das Schlusslicht, Terrain auf die Grasshoppers (11.) gutzumachen. GC empfängt am Ostermontag den FC Sion und könnten mit einem Heimsieg den Vorsprung auf Winterthur auf acht Zähler ausbauen.

Am Samstagabend kommt es noch zum Klassiker Basel – Young Boys. Die Young Boys müssen auswärts gewinnen, wenn sie in den verbleibenden sechs Runden noch um die Europacup-Plätze mitreden wollen.

Resultate:

Samstag: Lugano – Thun 1:0 (0:0). Lausanne-Sport – Winterthur 2:1 (1:1). Basel – Young Boys 20.30. – Montag: Grasshoppers – Sion 14.00. St. Gallen – Zürich 16.30. Servette – Luzern 16.30.

Rangliste:

1. Thun 32/71 (72:36). 2. St. Gallen 31/56 (60:37). 3. Lugano 32/54 (49:38). 4. Basel 31/52 (47:39). 5. Sion 31/46 (44:35). 6. Young Boys 31/46 (61:56). 7. Luzern 31/39 (62:56). 8. Lausanne-Sport 32/39 (47:54). 9. Servette 31/36 (53:56). 10. Zürich 31/34 (44:60). 11. Grasshoppers 31/24 (38:61). 12. Winterthur 32/19 (35:84).