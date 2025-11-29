Der FC Zürich bejubelt den einzigen Treffer in der Partie gegen die Grasshoppers. Keystone

Zum Auftakt der 15. Runde in der Super League gewinnt der FC Zürich das Derby gegen den Grasshopper Club 1:0. Verteidiger Lindrit Kamberi mit seinem ersten Saisontor schiesst den FCZ zum Sieg.

Keystone-SDA SDA

Der FC Zürich reüssierte nach 20 Minuten mit seiner ersten halbwegs guten Chance. Die Hoppers erspielten sich anfänglich die besseren Möglichkeiten, bauten dann aber ab. Das erste Derby hatte Anfang Oktober GC gleich mit 3:0 gewonnen.

Derweil GC nach der Derby-Niederlage auf dem zweitletzten Tabellenplatz verbleibt, näherte sich der FC Zürich dem FC Lugano und Sion an, die sich in Lugano 1:1 trennten. Die Walliser kamen in der zweiten Halbzeit nicht nur zum Ausgleich, Rilind Nivokazi verschoss auch noch einen Penalty.

Am Samstagabend kommt es noch zur Partie Luzern – Winterthur (20.30 Uhr). Abgeschlossen wird die 15. Runde am Sonntag mit den Partien Servette – Young Boys, Basel – St. Gallen und Lausanne – Thun.

Resultate:

Samstag: Lugano – Sion 1:1 (1:0). Zürich – Grasshoppers 1:0 (1:0). Luzern – Winterthur (20.30 Uhr). – Sonntag: Servette – Young Boys (14.00 Uhr), Basel – St. Gallen und Lausanne-Sport – Thun (je 16.30 Uhr).

Rangliste: 1. Thun 14/31 (26:15). 2. St. Gallen 14/27 (30:18). 3. Young Boys 14/25 (30:23). 4. Basel 14/23 (23:17). 5. Lugano 15/23 (20:21). 6. Sion 15/21 (23:20). 7. Zürich 15/20 (22:27). 8. Luzern 14/18 (28:24). 9. Lausanne-Sport 14/16 (25:22). 10. Servette 14/15 (22:27). 11. Grasshoppers 15/14 (19:29). 12. Winterthur 14/6 (16:41).