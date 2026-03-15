Metinho sorgt als Doppeltorschütze für Basler Glücksgefühle Keystone

Für Servette gibts auch am Tag des 25-Jahre-Jubiläums des «Joggeli» in Basel nichts zu holen. Der FCB gewinnt dank drei Distanzschüssen 3:1.

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Basels ersten zwei Toren ging ein ruhender Ball voraus. Für diesen war nach dem verletzungsbedingt verpassten Spiel in St. Gallen, in dem es für die Basler eine 0:3-Niederlage absetzte, wieder Xherdan Shaqiri zuständig.

Kurz vor der Pause schlug der wieder auf der Zehnerposition aufgelaufene Liga-Topskorer einen Corner, nach welchem Dominik Schmid einen Abpraller mit einer Direktabnahme aus 21 Metern im Tor versenkte. Und kurz nach der Halbzeitpause leitete ein Freistoss das auf fast identische Weise entstandene 2:0 ein.

Dieses Mal war Metinho beim Abpraller an der Strafraumgrenze zur Stelle, auch er verwandelte direkt. Servettes Anschlusstreffer durch Samuel Mraz in der 88. Minute beantwortete Metinho mit einem weiteren, diesmal auch sehr anschaulichen Distanzschuss (90.).

Für den FCB war es seit Einführung der Super League der 16. Sieg im 21. Heimspiel gegen Servette. Das 0:1 im Oktober 2023 bleibt der einzige Fehltritt gegen die Genfer vor eigenem Publikum.

Für beide Teams schaffte Basels Heimsieg in der viertletzten Runde vor der Tabellenzäsur Klarheit. Basel kann im 4. Rang nicht mehr aus den Top 6 rutschen, Servette die Meisterrunde als Neunter auch rechnerisch nicht mehr erreichen.

Telegramm:

Basel – Servette 3:1 (1:0)

24'545 Zuschauer. – SR Gianforte. – Tore: 45. Schmid 1:0. 48. Metinho 2:0. 88. Mraz (Kadile) 2:1. 90. Metinho (Leroy) 3:1.

Basel: Hitz; Rüegg, Omeragic (31. Daniliuc), Vouilloz, Schmid; Metinho, Koindredi (79. Leroy); Salah (71. Duranville), Shaqiri (80. Bacanin), Traoré; Koloto (71. Ajeti).

Servette: Mall; Allix (56. Houboulang Mendes), Rouiller, Burch, Njoh; Stevanovic (74. Guillemenot), Douline (81. Fomba), Cognat, Kadile; Ishuayed (56. Lopes); Ayé (74. Mraz).

Bemerkungen: Verwarnungen: 48. Allix, 61. Houboulang Mendes.