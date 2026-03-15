  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Basel – Servette 3:1 FCB mit Heimsieg am Tag des 25-Jahre-Jubiläums des St.-Jakob-Park

SDA

15.3.2026 - 18:25

Metinho sorgt als Doppeltorschütze für Basler Glücksgefühle
Metinho sorgt als Doppeltorschütze für Basler Glücksgefühle
Keystone

Für Servette gibts auch am Tag des 25-Jahre-Jubiläums des «Joggeli» in Basel nichts zu holen. Der FCB gewinnt dank drei Distanzschüssen 3:1.

Keystone-SDA

15.03.2026, 18:25

15.03.2026, 18:35

Basels ersten zwei Toren ging ein ruhender Ball voraus. Für diesen war nach dem verletzungsbedingt verpassten Spiel in St. Gallen, in dem es für die Basler eine 0:3-Niederlage absetzte, wieder Xherdan Shaqiri zuständig.

Kurz vor der Pause schlug der wieder auf der Zehnerposition aufgelaufene Liga-Topskorer einen Corner, nach welchem Dominik Schmid einen Abpraller mit einer Direktabnahme aus 21 Metern im Tor versenkte. Und kurz nach der Halbzeitpause leitete ein Freistoss das auf fast identische Weise entstandene 2:0 ein.

Dieses Mal war Metinho beim Abpraller an der Strafraumgrenze zur Stelle, auch er verwandelte direkt. Servettes Anschlusstreffer durch Samuel Mraz in der 88. Minute beantwortete Metinho mit einem weiteren, diesmal auch sehr anschaulichen Distanzschuss (90.).

Für den FCB war es seit Einführung der Super League der 16. Sieg im 21. Heimspiel gegen Servette. Das 0:1 im Oktober 2023 bleibt der einzige Fehltritt gegen die Genfer vor eigenem Publikum.

Für beide Teams schaffte Basels Heimsieg in der viertletzten Runde vor der Tabellenzäsur Klarheit. Basel kann im 4. Rang nicht mehr aus den Top 6 rutschen, Servette die Meisterrunde als Neunter auch rechnerisch nicht mehr erreichen.

Telegramm:

Basel – Servette 3:1 (1:0)

24'545 Zuschauer. – SR Gianforte. – Tore: 45. Schmid 1:0. 48. Metinho 2:0. 88. Mraz (Kadile) 2:1. 90. Metinho (Leroy) 3:1.

Basel: Hitz; Rüegg, Omeragic (31. Daniliuc), Vouilloz, Schmid; Metinho, Koindredi (79. Leroy); Salah (71. Duranville), Shaqiri (80. Bacanin), Traoré; Koloto (71. Ajeti).

Servette: Mall; Allix (56. Houboulang Mendes), Rouiller, Burch, Njoh; Stevanovic (74. Guillemenot), Douline (81. Fomba), Cognat, Kadile; Ishuayed (56. Lopes); Ayé (74. Mraz).

Bemerkungen: Verwarnungen: 48. Allix, 61. Houboulang Mendes.

Meistgelesen

Iran lehnt Gespräche mit den USA über Kriegsende ab +++ Tanker laden Öl auf iranischer Insel Charg trotz US-Angriffen
Metinho-Doppelpack ebnet Weg zum FCB-Heimsieg
Opfer wollten Streit nur schlichten

Videos aus dem Ressort

Luzern – Winterthur 1:2

Luzern – Winterthur 1:2

Super League | 30. Runde | Saison 25/26

15.03.2026

Basel – Servette 3:1

Basel – Servette 3:1

Super League | 30. Runde | Saison 25/26

15.03.2026

Barcelona – Sevilla 5:2

Barcelona – Sevilla 5:2

LALIGA | 28. Runde | Saison 25/26

15.03.2026

Luzern – Winterthur 1:2

Luzern – Winterthur 1:2

Basel – Servette 3:1

Basel – Servette 3:1

Barcelona – Sevilla 5:2

Barcelona – Sevilla 5:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

«Ich war sofort bewusstlos». Die schwangere Frau von Marco Reus landet nach Reitunfall im Spital

«Ich war sofort bewusstlos»Die schwangere Frau von Marco Reus landet nach Reitunfall im Spital

«Eine Welt brach zusammen». Lugano-Star Papadopoulos spricht über verpassten Bundesliga-Titel mit dem BVB

«Eine Welt brach zusammen»Lugano-Star Papadopoulos spricht über verpassten Bundesliga-Titel mit dem BVB

Super League. Alessandro Vogt muss drei Wochen pausieren

Super LeagueAlessandro Vogt muss drei Wochen pausieren