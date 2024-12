Jozo Stanic bringt mit seinem Tor die Hoffnung für St, Gallen zurück Keystone

St. Gallen feiert bei Bundesliga-Klub Heidenheim einen Achtungserfolg und kommt zu einem 1:1. Dennoch scheiden die Ostschweizer aus der Conference League aus.

Keystone-SDA, sda SDA

In dieser europäischen Kampagne ist noch nicht viel für den FC St. Gallen gelaufen. Und doch schrammten die Ostschweizer am Donnerstag in ihrem letzten Spiel der Ligaphase gegen Heidenheim knapp daran vorbei, sich doch einen Platz in den Sechzehntelfinals zu sichern.

Doch die Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit, die im Ausgleich von Jozo Stanic gipfelte (77.), sollte nicht reichen für den Coup in Süddeutschland. Obwohl die Mannschaft von Enrico Maassen doch einige aussichtsreiche Chancen besass, die Partie ganz auf ihre Seite kippen zu lassen. Vorab Stephan Ambrosius hatte den Führungstreffer für den FCSG auf dem Fuss, doch der Schuss des ghanaischen Verteidigers flog aus kurzer Distanz über das Tor.

In der ersten Hälfte hatte der Bundesliga-Verein, der mit dem Unentschieden eine Niederlagenserie von sieben Spielen stoppen konnte, deutlich mehr Spielanteile und kombinierte sich zu einigen Chancen. Doch nur Norman Theuerkauf sollte Lawrence Ati-Zigi im St. Galler Tor bezwingen, als er nach einer halben Stunde viele Freiheiten im Strafraum ausnutzte.

Für den FCSG endet somit eine europäische Kampagne mit einem Sieg und zwei Unentschieden eher enttäuschend, wobei man in der Ostschweiz auch froh darüber sein dürfte, die Doppelbelastung nicht mehr stemmen zu müssen.

Telegramm

Heidenheim – St. Gallen 1:1 (1:0)

SR Alberola (ESP). – Tore: 30. Theuerkauf 1:0. 77. Stanic 1:1.

Heidenheim: Müller; Traoré (75. Busch), Mainka, Gimber, Theuerkauf; Conteh (65. Honsak), Schöppner (65. Dorsch), Kerber, Wanner (65. Breunig), Scienza (84. Beck); Kaufmann.

St.Gallen: Zigi; Vandermersch, Ambrosius, Stanic, Okoroji; Stevanovic (46. Görtler), Quintillà; Faber (86. Ruiz), Witzig (86. Cisse), Csoboth (66. Toma); Mambimbi (46. Akolo).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Nuhu, Milosevic und Karlen (alle verletzt). Verwarnungen: 39. Kaufmann, 66. Wanner, 66. Quintillà, 72. Witzig, 82. Stanic.