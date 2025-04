Die FCZ-Spieler Steven Zuber, Junior Ligue und Bledian Krasniqi (von links) hadern in Bern Keystone

Der FC Zürich rutscht in der letzten Runde vor der Zweiteilung der Super League noch aus den Top 6. Den letzten Platz in der Meisterrunde sichert sich Lausanne-Sport.

Lausanne-Sport benötigte für den Vorstoss in die Top 6 einen Heimsieg gegen Lugano und war auf eine Niederlage des FC Zürich angewiesen. Genau so kam es heraus: Die Mannschaft von Trainer Ludovic Magnin gewann 2:0, Zürich unterlag bei den Young Boys 1:2.

Für den FC St. Gallen, der sich vor der 33. Runde ebenfalls noch Hoffnungen auf die Top 6 machen konnte, war das 1:0 zuhause gegen Sion zu wenig. Die Ostschweizer hätten vier Tore höher als Lausanne-Sport gewinnen müssen, um den 6. Platz noch für sich zu beanspruchen und nicht nur den FCZ zu überholen und auf den 8. Rang zu verdrängen.

Die ganz grosse Dramatik blieb am Ostermontag aufgrund der Spielverläufe aus. Fousseni Diabaté traf in Lausanne nach einer halben Stunde zur Führung, Morgan Poaty erhöhte noch in der ersten Halbzeit. In Bern geriet der FCZ durch Tore von Cedric Itten (12.) und Christian Fassnacht (43.) früh vorentscheidend ins Hintertreffen. Steven Zuber konnte in der zweiten Halbzeit nur noch vom Penaltypunkt aus verkürzen.

Während die Young Boys mit dem Heimsieg gegen den FCZ wieder auf den 3. Platz vorrückten, rauschte Leader Basel mit einem Kantersieg gegen Yverdon (5:0) und einer weiteren Galavorstellung von Xherdan Shaqiri (1 Tor, 3 Vorlagen) zum fünften Sieg in Folge. Basels Vorsprung beträgt damit auch fünf Runden vor Schluss sechs Punkte. Verfolger Servette setzte sich zuhause gegen Luzern 2:1 durch.

Der Auftakt in die Championship Group und Relegation Group erfolgt am übernächsten Wochenende (3./4. Mai).

Die Resultate der 33. Runde:

Resultate. Samstag: Grasshoppers – Winterthur 0:1 (0:0). – Montag: Young Boys – Zürich 2:1 (2:0). St. Gallen – Sion 1:0 (0:0). Servette – Luzern 2:1 (1:0). Lausanne-Sport – Lugano 2:0 (2:0). Basel – Yverdon 5:0 (4:0).

Rangliste: 1. Basel 33/61 (72:32). 2. Servette 33/55 (52:43). 3. Young Boys 33/53 (49:42). 4. Luzern 33/51 (61:51). 5. Lugano 33/49 (48:47). 6. Lausanne-Sport 33/47 (52:44). 7. St. Gallen 33/47 (46:43). 8. Zürich 33/47 (44:48). 9. Sion 33/36 (41:51). 10. Grasshoppers 33/33 (35:46). 11. Yverdon 33/33 (33:57). 12. Winterthur 33/30 (32:61). – Bemerkung: Teams auf den Plätzen 1 bis 6 in der Championship Group, Teams auf den Plätzen 7 bis 12 in der Relegation Group.