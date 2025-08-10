  1. Privatkunden
LS – Zürich 1:2 FCZ-Premiere dank Zuber und dem Debütanten

SDA

10.8.2025 - 19:08

Jorge Segura feiert den perfekten Einstand beim FCZ
Jorge Segura feiert den perfekten Einstand beim FCZ
Keystone

Dem FC Zürich gelingt der erste Sieg unter dem neuen Trainer Mitchell van der Gaag. Steven Zuber brilliert beim 2:1 in Lausanne als Vorbereiter

Keystone-SDA

10.08.2025, 19:08

10.08.2025, 19:17

Am letzten Wochenende beim 1:1 in Luzern fehlte Steven Zuber den Zürchern noch. Umso deutlicher wurde in Lausanne, wie wichtig der 56-fache Schweizer Internationale für den FCZ ist. Mit einer Einzelaktion bereitete der 33-Jährige Mitte der ersten Halbzeit das 1:0 von Bledian Krasniqi unfreiwillig vor und war in der 66. Minute mit dem Assist auch am 2:1 entscheidend beteiligt. Sein Pass ermöglichte dem kolumbianischen Liga-Debütanten Jorge Segura einen perfekten Einstand beim FCZ.

In der Schlussphase brauchte es noch zwei Interventionen von Goalie Yanick Brecher, um den ersten Sieg der Zürcher in dieser Saison zu sichern. Beim 1:1 war der Captain von seinen Vorderleuten im Stich gelassen worden. Viel zu einfach kam Kaly Sène wenige Minuten vor der Pause zum erfolgreichen Abschluss.

Telegramm:

Lausanne-Sport – Zürich 1:2 (1:1)

SR Schnyder. – Tore: 24. Krasniqi 0:1. 41. Sène (Butler-Oyedeji) 1:1. 66. Segura (Zuber) 1:2.

Lausanne-Sport: Letica; Mouanga (72. de la Fuente), Dussenne, Okoh, Poaty (81. Fofana); Roche; Soppy, Custodio (72. Muhannad Al-Saad), Diakite; Butler-Oyedeji (61. Lekoueiry), Sène (81. Ajdini).

Zürich: Brecher; Kamberi, Gómez, Segura, Sauter (57. Volken); Tsawa (73. Bangoura), Palacio, Krasniqi; Markelo (82. Comenencia), Zuber, Emmanuel (72. Phaëton).

Bemerkungen: Verwarnungen: 28. Okoh, 30. Butler-Oyedeji, 41. Tsawa, 50. Sauter, 51. Dussenne, 92. Phaëton.

