Neun Länderspiele bestritt Livano Comenencia bislang für Curaçao. Künftig läuft der 21-Jährige für den FCZ auf Keystone

Der FC Zürich vermeldet den Zuzug von Livano Comenencia. Der 21-jährige Flügelspieler wechselt von der zweiten Mannschaft von Juventus Turin zum Klub aus der Super League.

Ausgebildet wurde Comenencia bei der PSV Eindhoven. In den letzten zwei Saisons bestritt der Nationalspieler von Curaçao mit Juve 70 Spiele in der italienischen Serie C. Dabei gelangen ihm drei Tore und acht Vorlagen. Beim FCZ erhält Comenencia einen Vierjahresvertrag, wie der Klub mitteilte.