Filippo Inzaghi setzt seine Trainerkarriere in Sizilien fort. Keystone

Der frühere italienische Nationalstürmer Filippo Inzaghi trainiert ab nächster Saison in der Serie B Palermo. Wie der Zweitligist mitteilte, unterschrieb der 51-Jährige einen Mehrjahresvertrag.

Keystone-SDA SDA

Filippo Inzaghi führte in der letzten Spielzeit Pisa erstmals seit über 30 Jahren zurück in die Serie A, bevor vor wenigen Tagen die Trennung bekannt wurde. Wie Medien berichten, soll Palermo rund eine Million Euro bezahlt haben, um Inzaghi von dessen Vertrag in der Toskana freizukaufen.

Unter «Super Pippo», 2006 mit Italien Weltmeister, soll den Sizilianern, die zur City Football Group um Manchester City gehören, die Rückkehr in die Serie A gelingen.