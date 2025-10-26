Florian Ayé freut sich mit Loun Srdanovic über das 2:1 Keystone

Servette kommt dank Florian Ayé zum 2:1-Heimsieg gegen Lugano. Der französische Stürmer erzielt den Siegtreffer in der 82. Minute.

Der im Sommer von Auxerre gekommene frühere Junioren-Nationalspieler Ayé erzielte seinen zweiten Doppelpack für die Genfer. Bereits beim 4:0 gegen Winterthur Ende September hatte der 28-Jährige zweimal getroffen. Seither wartete nicht nur Ayé auf Tore, sondern auch Servette auf Punkte.

Dass es am Sonntag gleich drei Zähler wurden, konnte im Verlauf der wenig ereignisreichen zweiten Halbzeit nicht erwartet werden. Es war einem Angriff über Miroslav Stevanovic, Loun Srdanovic und eben Ayé zu verdanken, dass die Genfer nach zuletzt zwei Niederlagen einen Sieg feierten.

Für Lugano endete die Siegesserie nach drei Erfolgen am Stück, obwohl es nicht das schlechtere Team war. Auf den ersten Treffer von Ayé reagierten die Tessiner mit einem herrlichen Freistoss von Anto Grgic (37.). Der für seine Sicherheit vom Penaltypunkt bekannte Mittelfeldspieler traf aus 18 Metern perfekt an der Mauer vorbei ins Tor. Servettes Goalie Joël Mall war machtlos.

Telegramm:

Servette – Lugano 2:1 (1:1)

7069 Zuschauer. – SR Cibelli. – Tore: 11. Ayé (Njoh) 1:0. 37. Grgic 1:1. 82. Ayé (Srdanovic) 2:1.

Servette: Mall; Mazikou, Rouiller, Bronn, Njoh (74. Srdanovic); Stevanovic, Fomba (90. Baron), Cognat, Antunes (74. Morandi); Mráz (46. Douline), Ayé (87. Atangana).

Lugano: Von Ballmoos; Zanotti, Papadopoulos, Mai, Alioski (21. Martim Marques); Bislimi, Grgic (87. Cassano); Cimignani (87. Duville-Parsemain), Daniel Dos Santos (59. Mahmoud), Mahou; Behrens (59. Koutsias).

Bemerkungen: Verwarnungen: 20. Alioski, 35. Rouiller, 69. Douline, 75. Bislimi, 93. Srdanovic.