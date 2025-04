Erneut keine Punkte für die Schweiz: Viola Calligaris und ihre Teamkolleginnen unterliegen Frankreich Keystone

Das Schweizer Frauen-Nationalteam wartet in der Nations League auch nach drei Runden auf den ersten Sieg. In St. Gallen unterliegt das Team von Pia Sundhage Frankreich 0:2.

Keystone-SDA SDA

Ende Oktober gewann die Schweiz ein Testspiel in Genf gegen Frankreich 2:1. Etwas mehr als fünf Monate später war die Equipe von Sundhage am anderen Ende des Landes weit davon entfernt, die Grande Nation zu bezwingen. Vor 11'000 Zuschauern hatten die Gäste, die mit zwei Siegen optimal in die Nations-League-Kampagne gestartet waren, die reifere Spielanlage und siegten verdient.

Ihre spielerische Überlegenheit münzten die Französinnen noch in der ersten Halbzeit vorentscheidend in Tore um. Nach einer Viertelstunde liessen sich die Schweizerinnen zu leicht ausspielen – am Ende brauchte Sandy Baltimore nur noch den Fuss hinzuhalten. Kurz vor der Pause brachte ein indirekter Freistoss die Vorentscheidung. Die ansonsten sichere Elvira Herzog liess sich vom Flatterball Selma Bachas aus rund 30 Metern erwischen.

Während Les Bleus die Partie kontrollierten und durch Bacha bereits vor dem 2:0 die Latte getroffen hatten, kamen die Schweizerinnen nur selten gefährlich vor das Tor. Einem Treffer am nächsten kam Luana Bühler. Die Innenverteidigerin von Tottenham scheiterte mit ihrem Kopfball nach einer knappen halben Stunde und einer einstudierten Eckballvariante jedoch aus kurzer Distanz an Pauline Peyraud-Magnin.

Nach halbem Pensum und der zweiten Niederlage steht das Schweizer Nationalteam bereits mit dem Rücken zur Wand. Am Dienstag folgt in Reykjavik das kapitale Auswärtsspiel gegen die um einen Punkt besser klassierten Isländerinnen, die Norwegen am frühen Freitagabend einen Punkt abgetrotzt haben.

Telegramm:

Schweiz – Frankreich 0:2 (0:2)

St. Gallen. – 11'011 Zuschauer. – SR Campos (POR). – Tore: 15. Baltimore 0:1. 43. Bacha 0:2.

Schweiz: Herzog; Calligaris, Stierli, Bühler (65. Crnogorcevic); Terchoun, Ivelj (75. Bienz), Wälti, Vallotto (46. Reuteler), Maritz; Schertenleib (65. Bachmann), Piubel (46. Pilgrim).

Frankreich: Peyraud-Magnin; Mbock Bathy, Lakrar, De Almeida, Bacha; Geyoro (85. Majri), Toletti (63. Jean-François), Karchaoui; Baltimore (63. Dali), Katoto (78. Le Sommer), Cascarino (78. Mateo).

Bemerkungen: Verwarnungen: 68. Cascarino. 72. Terchoun.

Resultate und Rangliste:

Resultate. Freitag: Island – Norwegen 0:0. Schweiz – Frankreich 0:2 (0:2).

Rangliste: 1. Frankreich 3/9. 2. Norwegen 3/4. 3. Island 3/2. 4. Schweiz 3/1.