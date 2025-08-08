  1. Privatkunden
Super League Französischer Stürmer für Servette

SDA

8.8.2025 - 20:33

Die Servettien können sich auf einen neuen Stürmer freuen
Die Servettien können sich auf einen neuen Stürmer freuen
Keystone

Das schwach in die Saison gestartete Servette verstärkt seine Offensive. Aus Auxerre stösst Florian Ayé zu den Genfern.

Keystone-SDA

08.08.2025, 20:33

08.08.2025, 20:59

Wie der Klub mitteilte, unterschrieb der 28-jährige Stürmer einen Dreijahresvertrag. Ayé, der in der letzten Saison zwei Tore in der höchsten französischen Liga erzielte, soll dabei helfen, die Genfer wieder auf Kurs zu bringen.

Servette hatte nach drei Niederlagen in den ersten vier Pflichtspielen am Montag Trainer Thomas Häberli freigestellt. Am Donnerstag folgte in der Qualifikation für die Europa League die nächste Pleite.

