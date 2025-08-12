Der Franzose Arthur Rinderknech brach beim Turnier in Cincinnati aufgrund der enormen Hitze auf dem Platz zusammen Keystone

Beim Cincinnati Open haben die Tennisprofis mit enormer Hitze zu kämpfen. Die Bedingungen setzen dem französischen Spieler Arthur Rinderknech zu.

Keystone-SDA SDA

Rinderknech brach beim Masters-1000-Turnier in Ohio bei enormer Hitze zusammen. Im zweiten Satz der Partie gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime ging der 30-jährige Franzose an der Grundlinie zu Boden. Videobilder zeigen, wie Rinderknech auf dem Court liegt und sich mit einem Handtuch durch das Gesicht wischt. Später kümmerte sich medizinisches Personal um ihn.

«Danke für eure Nachrichten, alles ist gut! Ein grosses Glas Wasser und es geht wieder los», schrieb der Profi auf der Plattform Instagram. Rinderknech machte Medienberichten zufolge eine kurze Pause mit Eisbeuteln und entschied sich zum Weitermachen. Später gab er jedoch beim Stand von 6:7, 2:4 auf. Die französische «L'Equipe» schrieb von 31 Grad, die sich allerdings wie 40 angefühlt hätten.

Zudem sorgte in Cincinnati ein Stromausfall für Probleme. Daher wurde das Turnier am Montagnachmittag bis in den frühen Abend unterbrochen. Betroffen war auch der Weltranglistenerste Jannik Sinner bei seinem Sieg gegen den Kanadier Gabriel Diallo.