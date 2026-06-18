Ibrahima Konaté spielt die nächsten vier Jahre für Real Madrid. Keystone

Real Madrid tätigt den nächsten Zuzug. Die Königlichen verpflichten den französischen Internationalen Ibrahima Konaté für vier Jahre.

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Der 27-jährige Verteidiger wechselt vom FC Liverpool in Spaniens Hauptstadt. Davor hatte Real neben der Rückkehr von Trainer José Mourinho bereits die Transfers von zwei weiteren Internationalen publik gemacht. Der spanische Verteidiger Marc Cucurella vom FC Chelsea und der portugiesische Mittelfeldspieler Bernardo Silva von Manchester City werden in Zukunft ebenfalls für Real auflaufen.