Johan Manzambi traf zum 2:0 für Freiburg Keystone

Der SC Freiburg steht zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in einem Europacup-Final. Die Breisgauer drehen das Duell gegen Braga auch dank Johan Manzambi und treffen im Endspiel auf Aston Villa.

Keystone-SDA SDA

Freiburg musste eine 1:2-Hypothek aus dem Halbfinal-Hinspiel wettmachen und legte vor Heimpublikum entsprechend druckvoll los. Bereits nach 19 Minuten und einem Willenstreffer von Aussenverteidiger Lukas Kübler hatten die Deutschen die Weichen auf Finaleinzug gestellt. Denn zu diesem Zeitpunkt spielte das Team von Trainer Julian Schuster bereits in Überzahl, nachdem Jan-Niklas Beste in der 6. Minute mittels Notbremse an einem möglichen Torerfolg gehindert worden war.

Johan Manzambi sorgte noch vor der Pause für das 2:0. Der 20-jährige Schweizer Nationalspieler traf aus 20 Metern mittels sehenswertem Schlenzer. Rund 20 Minuten vor dem Ende machte Kübler mit seinem zweiten Treffer nur scheinbar alles klar. Denn die Portugiesen kamen in Unterzahl nochmals zurück. Der zweite Treffer, der die Gäste in die Verlängerung gebracht hätte, wollte jedoch nicht mehr gelingen. Anteil daran hatte auch Bruno Ogbus, der beim Bundesligisten in der Schlussphase dabei half, die Führung über die Zeit zu bringen.

Emery strebt nach fünftem Titel

Im Final am 20. Mai in Istanbul trifft Freiburg auf Aston Villa. Die Mannschaft aus Birmingham wurde ihrer Favoritenrolle im englischen Duell gegen Nottingham Forest gerecht und drehte das 0:1 aus dem Hinspiel dank einem 4:0 vor Heimpublikum. Verhindern konnte dies auch Dan Ndoye nicht, der bei den Gästen nach überstandener Verletzung auf der Ersatzbank sass.

Aston Villas Trainer Unai Emery arbeitet weiter an seinem Legendenstatus. Der Spanier ist mit vier Titeln (3x mit Sevilla, 1x mit Villarreal) bereits der erfolgreichste Trainer des Wettbewerbs und strebt nun mit dem Fünften der Premier League nach seinem fünften Titel in der Europa League.

Palace und Vallecano vor Premiere

Eine Stufe tiefer kommt es in der Conference League zum finalen Duell zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano. Der englische Cupsieger und der Elfte der spanischen Liga liessen nach ihren Hinspielerfolgen nichts mehr anbrennen und setzten sich auch in den Rückspielen gegen Schachtar Donezk respektive Strasbourg durch. Beide greifen am 27. Mai in Leipzig nach ihrem ersten europäischen Titel.