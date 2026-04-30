  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Europacup Freiburg verliert durch einen späten Treffer in Braga

SDA

30.4.2026 - 23:08

Die Freiburger Igor Matanovic (im Vordergrund) und Johan Manzambi ärgern sich über die Last-Minute-Niederlage in Braga
Die Freiburger Igor Matanovic (im Vordergrund) und Johan Manzambi ärgern sich über die Last-Minute-Niederlage in Braga
Keystone

Der SC Freiburg mit Johan Manzambi kassiert im Halbfinal-Hinspiel der Europa League eine knappe Niederlage in Braga. Die Portugiesen treffen in der 92. Minute zum 2:1-Erfolg.

Keystone-SDA

30.04.2026, 23:08

30.04.2026, 23:10

Auf das frühe 0:1 in der 8. Minute durch den jungen türkischen Mittelfeldspieler Demir Ege Tiknaz konnten die Freiburger kurz nach Ablauf der Startviertelstunde rasch reagieren. Vincenzo Grifo traf, nachdem zwei portugiesische Verteidiger durch ein Missverständnis einen Freiburger Konter ermöglicht hatten.

Danach war es unter anderem Goalie Noah Atubolu zu verdanken, dass das Remis bis in die Nachspielzeit Bestand hatte. Der 23-Jährige hielt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit einen Penalty von Rodrigo Zalazar stark. Gegen das 2:1 des Ivorers Mario Dorgeles war Atubolu machtlos.

Von den drei Schweizern im Freiburger Kader kam nur Manzambi zum Einsatz. Bruno Ogbus und der 18-jährige Rouven Tarnutzer blieben auf der Ersatzbank.

Im zweiten, rein englischen Halbfinal setzte sich Nottingham Forest ohne den verletzten Dan Ndoye daheim gegen Aston Villa 1:0 durch.

In der Conference League machte der englische Cupsieger Crystal Palace einen grossen Schritt Richtung Final. Die Londoner gewannen im polnischen Krakau das Auswärtsspiel gegen die Ukrainer von Schachtar Donezk 3:1. Ismaila Sarr gelang dabei für die Engländer nach 21 Sekunden das schnellste Tor in der Geschichte des Wettbewerbs. Im zweiten Halbfinal erspielte sich Rayo Vallecano daheim gegen Strasbourg einen 1:0-Vorteil.

Meistgelesen

Fribourg-Gottéron holt sich seinen ersten Meistertitel!
Zahlen wir bald 10 Franken für einen Liter Benzin?
Marco Odermatt droht klarer Nachteil im Weltcup-Kalender

Videos aus dem Ressort

Shaktar – Crystal Palace 1:3

Shaktar – Crystal Palace 1:3

UEFA Conference League | Halbfinal-Hinspiel | Saison 25/26

30.04.2026

Braga – Freiburg 2:1

Braga – Freiburg 2:1

UEFA Europa League | Halbfinal-Hinspiel | Saison 25/26

30.04.2026

Nottingham Forest – Aston Villa 1:0

Nottingham Forest – Aston Villa 1:0

UEFA Europa League | Halbfinal-Hinspiel | Saison 25/26

30.04.2026

Shaktar – Crystal Palace 1:3

Shaktar – Crystal Palace 1:3

Braga – Freiburg 2:1

Braga – Freiburg 2:1

Nottingham Forest – Aston Villa 1:0

Nottingham Forest – Aston Villa 1:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Amtszeit bis 2031?. Infantino strebt Wiederwahl als FIFA-Präsident an

Amtszeit bis 2031?Infantino strebt Wiederwahl als FIFA-Präsident an

FIFA-Kongress. Infantino versichert: Iran wird an der WM teilnehmen

FIFA-KongressInfantino versichert: Iran wird an der WM teilnehmen

FIFA-Kongress. Irans Fussball-Präsident an Einreise nach Kanada gehindert

FIFA-KongressIrans Fussball-Präsident an Einreise nach Kanada gehindert