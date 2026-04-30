Die Freiburger Igor Matanovic (im Vordergrund) und Johan Manzambi ärgern sich über die Last-Minute-Niederlage in Braga Keystone

Der SC Freiburg mit Johan Manzambi kassiert im Halbfinal-Hinspiel der Europa League eine knappe Niederlage in Braga. Die Portugiesen treffen in der 92. Minute zum 2:1-Erfolg.

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Auf das frühe 0:1 in der 8. Minute durch den jungen türkischen Mittelfeldspieler Demir Ege Tiknaz konnten die Freiburger kurz nach Ablauf der Startviertelstunde rasch reagieren. Vincenzo Grifo traf, nachdem zwei portugiesische Verteidiger durch ein Missverständnis einen Freiburger Konter ermöglicht hatten.

Danach war es unter anderem Goalie Noah Atubolu zu verdanken, dass das Remis bis in die Nachspielzeit Bestand hatte. Der 23-Jährige hielt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit einen Penalty von Rodrigo Zalazar stark. Gegen das 2:1 des Ivorers Mario Dorgeles war Atubolu machtlos.

Von den drei Schweizern im Freiburger Kader kam nur Manzambi zum Einsatz. Bruno Ogbus und der 18-jährige Rouven Tarnutzer blieben auf der Ersatzbank.

Im zweiten, rein englischen Halbfinal setzte sich Nottingham Forest ohne den verletzten Dan Ndoye daheim gegen Aston Villa 1:0 durch.

In der Conference League machte der englische Cupsieger Crystal Palace einen grossen Schritt Richtung Final. Die Londoner gewannen im polnischen Krakau das Auswärtsspiel gegen die Ukrainer von Schachtar Donezk 3:1. Ismaila Sarr gelang dabei für die Engländer nach 21 Sekunden das schnellste Tor in der Geschichte des Wettbewerbs. Im zweiten Halbfinal erspielte sich Rayo Vallecano daheim gegen Strasbourg einen 1:0-Vorteil.