Aliou Baldé sicherte dem FC St. Gallen das Remis in Lausanne Keystone

Der FC St. Gallen verpasste es, mit einem Sieg in Lausanne zum zweitplatzierten FC Lugano vorzustossen. Mit dem 1:1 sind die Ostschweizer allerdings gut bedient.

Keystone-SDA SDA

Das Wichtigste in Lausanne spielte sich in den ersten neun Minuten ab. Der junge Spanier Omar Janneh, der erstmals in der Waadtländer Startformation stand, benötigte keine zwei Minuten, um die Gastgeber in Führung zu schiessen. Die Antwort der St. Galler folgte kurz darauf durch den formstarken Aliou Baldé, der von einem idealen Pass in die Tiefe von Carlo Boukhalfa profitierte.

Der ehemalige Lausanner Baldé, der in den letzten zwei Monaten fünf Tore erzielt hat, wäre beinahe zu einem weiteren Treffer gekommen. In der 24. Minute prallte sein Schuss von der Latte ab. Nach der Pause dominierte dann das vom ehemaligen FCSG-Coach trainierte Lausanne, das in der 50. Minute ebenfalls einen Aluminiumtreffer zu beklagen hatte.

Telegramm:

Lausanne-Sport – St.Gallen 1:1 (1:1)

5594 Zuschauer. – SR Gianforte. – Tore: 2. Janneh (Butler-Oyedeji) 1:0. 9. Balde (Boukhalfa) 1:1.

Lausanne-Sport: Letica; Bergvall, Mouanga, Sow, Poaty (90. Fofana); Custodio (67. Roche); Lekoueiry (67. Mollet), Diakite (89. Traore), Beloko; Butler-Oyedeji (89. Ajdini), Janneh.

St.Gallen: Zigi; May (75. Kleine-Bekel), Stanic, Okoroji; Vandermersch, Stevanovic (89. Weibel), Daschner, Boukhalfa, Witzig (67. Ouattara); Vogt (67. Besio), Balde (66. Efekele).

Bemerkungen: Verwarnungen: 60. May, 70. Mollet, 88. Boukhalfa, 96. Beloko.