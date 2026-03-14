Die Thuner jubeln auch im Schneetreiben Keystone

Der FC Thun lässt sich auf dem Weg zum Meistertitel auch von einem Rückstand gegen die Grasshoppers nicht stoppen. Der Aufsteiger gewinnt auf schneebedecktem Rasen in der Stockhorn-Arena 5:1.

Keystone-SDA SDA

Bei garstigen Bedingungen mit Nassschnee und einem mit einer weissen Schicht überzogenen und entsprechend rutschigen Geläuf beendete Lee Young-Jun nach einer Viertelstunde die 229-minütige Torflaute der Grasshoppers in der Fremde. Zum dritten Auswärtssieg oder dem elften Auswärtspunkt verhalf die frühe Führung beim Leader aber nicht. Mattias Käit und Genis Montolio drehten den Rückstand noch in der ersten Halbzeit mit einem Doppelschlag zwischen der 33. und der 37. Minute.

Lee war bei einer scharfen Hereingabe von Luke Plange zur Stelle. Käit traf nach einem Corner mit dem Absatz, Montolio lenkte einen Weitschuss von Fabio Fehr in Tor. Weitere Tore vor der Pause durch Lee (40.) und Fehr (45.) wurden wegen Abseits respektive eines Fouls an Goalie Justin Hammel aberkannt. Nach dem Seitenwechsel sorgten Brighton Labeau (50.), Elmin Rastoder (61.) und Furkan Dursun (80.) mit seinem ersten Super-League-Tor an seinem 21. Geburtstag für klare Verhältnisse. Für Rastoder war es der zwölfte Saisontreffer, acht davon erzielte er nach dem Jahreswechsel.

Thun marschiert damit weiter unaufhaltsam dem sensationellen Meistertitel als Aufsteiger entgegen. Der Heimerfolg gegen den Tabellenvorletzten war der zwölfte Sieg im Zuge der 13 Spiele währenden Serie der Ungeschlagenheit. Der Vorsprung in der Tabelle ist auch nach der 30. der 38 Runden riesengross.

Telegramm:

Thun – Grasshoppers 5:1 (2:1)

10'014 Zuschauer. – SR Blanco. – Tore: 17. Lee (Plange) 0:1. 33. Käit (Bertone) 1:1. 37. Montolio (Fehr) 2:1. 50. Labeau (Montolio) 3:1. 61. Rastoder (Labeau) 4:1. 80. Dursun (Reichmuth) 5:1.

Thun: Steffen; Fehr, Montolio, Bamert, Heule; Meichtry (64. Rupp), Bertone, Käit (77. Franke), Matoshi (64. Reichmuth); Labeau (70. Dursun), Rastoder (64. Ibayi).

Grasshoppers: Hammel; Ngom, Diaby, Mikulic; Stroscio (79. Marques), Hassane, Abels, Krasniqi (66. Diarrassouba); Meyer; Lee (79. Clemente), Plange (91. Tsimba).

Bemerkungen: Verwarnungen: 6. Matoshi, 30. Diaby, 39. Abels, 65. Reichmuth.