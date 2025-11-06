  1. Privatkunden
Europa League Frühes Rot und einer Kanterniederlage für YB

SDA

6.11.2025 - 22:57

Für Sergio Cordova und die Young Boys gab es in Thessaloniki zu zehnt nichts zu holen
Für Sergio Cordova und die Young Boys gab es in Thessaloniki zu zehnt nichts zu holen
Keystone

Die Young Boys gehen gegen die Griechen von PAOK Saloniki spät brutal unter. In Unterzahl kassieren die Berner mit 0:4 die zweite Niederlage in der Ligaphase der Europa League.

Keystone-SDA

06.11.2025, 22:57

06.11.2025, 22:59

Eine Rote Karte gegen Armin Gigovic warf den Matchplan von YB schon früh über den Haufen. Ab der 5. Minute kämpfte die Mannschaft von Gerardo Seoane mit einem Spieler weniger im Hexenkessel von Thessaloniki. Sie tat das lange Zeit gut, verteidigte diszipliniert und fand immer wieder Mittel, sich vor das Tor der Griechen zu spielen.

Zu einem Punktgewinn fehlte aber eine gute halbe Stunde. In der 54. Minute kombinierte sich der Leader der griechischen Meisterschaft durch die YB-Defensive, und der Italiener Alessandro Bianco traf von innerhalb des Strafraums unhaltbar zum 1:0. Danach spielten die Gastgeber mit deutlich mehr Leichtigkeit und fanden gegen das zwischenzeitlich risikoreicher auftretende YB Räume vor, um sich Torchance um Torchance zu erspielen.

Stürmer Georgios Giakoumakis (67.), der erstaunliche Youngster Giannis Konstantelias (72.) und der ghanaische Verteidiger Abdul Baba (76.) machten innerhalb kurzer Zeit den Kantersieg perfekt. Das einstündige aufopferungsvolle Verteidigen der Schweizer wurde bedeutungslos.

Zum dritten Mal in Unterzahl

Ärgerlich war, dass sich die Young Boys selber in die missliche Lage und in die Opferrolle gebracht hatten – schon wieder. Sich selber das Leben schwer machen, ist in den letzten Tagen für die Berner zur schlechten Gewohnheit geworden. Zum dritten Mal in Folge mussten sie einen Match in Unterzahl beenden. Waren es gegen den FC Zürich (3:3) nur wenige Minuten zu zehnt und dann sogar zu neunt gewesen, spielte YB am Wochenende gegen Basel (0:0) fast eine Halbzeit lang mit einem Spieler weniger und in Griechenland fast die ganze Partie.

Der bereits am Wochenende mit Rot bestrafte Gigovic bezahlte für einen gefährlichen Tritt in den Knöchel des Gegenspielers. Dem Schiedsrichter, der zunächst nur eine Verwarnung ausgesprochen hatte, reichte nach dem Hinweis vom VAR ein kurzer Blick auf den Bildschirm, um sich umstimmen zu lassen. Für YB begann der zunehmend unangenehme Kampf in Unterzahl.

Auf YB warten schwierige Gegner

Mit sechs Punkten aus vier Spielen steht YB in der Europa League weiterhin passabel da. Die Gegner werden allerdings nicht leichter. Die vier, fünf Punkte, die noch nötig sind fürs Weiterkommen, muss Seoanes Teams gegen Aston Villa, Lille, Lyon und Stuttgart holen.

Telegramm:

PAOK Saloniki – Young Boys 4:0 (0:0)

SR Jovanovic (SRB). – Tore: 54. Bianco 1:0. 67. Giakoumakis 2:0. 72. Konstantelias 3:0. 76. Baba 4:0.

PAOK Saloniki: Tsiftsis; Kenny, Vogliacco, Michailidis, Baba; Bianco (66. Osdojew), Meite; Despodov (72. Zivkovic), Konstantelias (79. Pelkas), Taison (79. Ivanusec); Giakoumakis (79. Tschalow).

Young Boys: Keller; Janko (88. Andrews), Zoukrou, Lauper, Hadjam; Raveloson, Gigovic; Fassnacht (74. Colley), Sanches (66. Pech), Virginius (46. Monteiro); Cordova (74. Bedia).

Bemerkungen: 5. Rote Karte gegen Gigovic. Verwarnungen: 38. Raveloson. 65. Janko. 70. Hadjam. 84. Vogliacco.

06.11.2025

06.11.2025

06.11.2025

