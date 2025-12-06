  1. Privatkunden
Deutschland Gala der Bayern – Manzambi trifft

SDA

6.12.2025 - 18:01

Bayerns Topstürmer Harry Kane war einmal mehr eine Klasse für sich
Bayerns Topstürmer Harry Kane war einmal mehr eine Klasse für sich
Keystone

Bayern München bleibt auch in der 13. Runde der Bundesliga nach einer Gala ungeschlagen. Johan Manzambi trifft bei Niederlage von Freiburg.

Keystone-SDA

06.12.2025, 18:01

06.12.2025, 18:11

Die Bayern bezwangen Stuttgart auswärts gleich mit 5:0 und feierten den zwölften Sieg. Den Torreigen eröffnete Konrad Laimer mit einem herrlichen Treffer. Der rechte Verteidiger aus Österreich nahm zunächst einen langen Ball stark an, spielte nach rechts zu Michael Olise, lief weiter in den Strafraum und verwertete dessen Pass aus kurzer Distanz sehenswert mit der Hacke. In der 40. Minute hatten die Münchner Glück, dass Nikolas Nartey bei seinem Kopfballtor knapp im Abseits stand.

Nach der Pause legten die Bayern mächtig zu. Der in der 60. Minute eingewechselte Harry Kane erzielte zum dritten Mal in der laufenden Meisterschaft drei Tore in einer Partie – er traf zum 2:0 (66.), per Penalty zum 4:0 (82.) und zum 5:0 (88.). Damit steht der englische Topstürmer nach 22 Pflichtspielen in dieser Saison bei sagenhaften 28 Toren, wovon 17 in der Bundesliga. Mit dieser Gala stellten die Münchner einen Liga-Rekord auf: Sie sind das erste Team, das in den ersten 13 Runden in jeder Begegnung mindestens zweimal getroffen hat. Stuttgart hatte die ersten fünf Heimspiele der Saison mit einem Torverhältnis von 9:3 allesamt gewonnen.

Freiburg verlor in Heidenheim trotz Führung mit 1:2. Das 1:0 für die Gäste erzielte in der 40. Minute der Schweizer Internationale Johan Manzambi mit einem abgelenkten Schuss. Der 20-Jährige traf im dritten Spiel in Folge in der Bundesliga. Manzambi ist umworben, soll jedoch Freiburg zumindest bis zum Saisonende erhalten bleiben. Für das 2:1 von Heidenheim zeichnete Stefan Schimmer in der 94. Minute verantwortlich. Das Heimteam hatte schon eine Woche zuvor bei Union Berlin (2:1) in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielt – damals schoss Schimmer in der 90. Minute das 1:1.

Augsburg gewann im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Sandro Wagner gegen Bayer Leverkusen vor heimischem Publikum 2:0 dank Toren von Dimitrios Giannoulis (6.) und Anton Kade in den ersten 28 Minuten. Augsburgs Interimstrainer Manuel Baum setzte bis zur 57. Minute auf den Schweizer Fabian Rieder, Cédric Zesiger war nur Ersatz.

Der stark in die Saison gestartete Aufsteiger Köln musste im Heimspiel gegen St. Pauli in der 94. Minute den Ausgleich zum 1:1 durch Ricky-Jade Jones hinnehmen. Die Gäste hatten zuvor neunmal hintereinander in der Meisterschaft verloren. Bei Köln fehlte der Schweizer Joel Schmied wegen einer Oberschenkelverletzung.

STORY: Deutschland trifft bei der Fussballweltmeisterschaft im kommenden Jahr in der Vorrunde auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Dies ergab die Auslosung in Washington am Freitag. Das Turnier findet in den USA, Mexiko und Kanada statt. Julian Nagelsmann, Bundestrainer: «Wir haben Gegner, die auf der einen Seite der Afrika-Sieger sind, die Zweiter geworden sind in Südamerika in der Gruppe. Ecuador, die viele Topspieler haben, die in Europa auch Schlüsselspieler in ihren Clubs sind. Curaçao, ist auch die Wundertüte, die haben es extrem überraschend, aber super verdient, auch geschafft, die Quali mit einem sehr erfahrenen Trainer, mit Dick Advocaat, den wir aus der Bundesliga kennen. Das ist eine Gruppe schon, die uns fordern wird, von Tag eins an.» Das WM-Eröffnungsspiel findet am 11. Juni im Aztekenstadion in Mexiko statt. Dort wird dann Gastgeber Mexiko gegen Südafrika spielen. Das Finale ist über fünf Wochen später, am 19. Juli, im MetLife Stadium in der Nähe von New York.  Vor der Auslosung erhielt US-Präsident Donald Trump den neuen Friedenspreis der Fifa. Und die Medaille, die mit dem Pokal einherging, die hängte sich Donald J. Trump einfach selber um. Der Fussball-Weltverband beschreibt den Preis als eine Auszeichnung für Personen, Zitat, «die aussergewöhnliche und ausserordentliche Massnahmen für den Frieden ergriffen und dadurch Menschen auf der ganzen Welt vereint haben».

