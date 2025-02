Die Grasshoppers hatten auch in Lugano Grund zur Freude Keystone

Der Grasshopper Club Zürich punktet und punktet. Die Grasshoppers entführen aus Lugano mit 1:1 einen Punkt.

Der 23-jährige französische Stürmer Evans Maurin erzielte schon in der 7. Minute das Führungstor für die Zürcher. Maurin traf in der Super League erstmals wieder seit Sommer 2023. Erst in der 86. Minute gelang Verteidiger Antonios Papadopoulos mit seinem zweiten Saisontor der nicht unverdiente Ausgleich für Lugano.

Die Grasshoppers bleiben aber unter Trainer Tomas Oral ungeschlagen. Aus den letzten neun Runden resultierten zwei Siege und sieben Unentschieden.

Der FC Lausanne Sport feierte einen klaren 4:1-Heimsieg über Yverdon Sport. Innerhalb von neun Minuten ging Lausanne in der ersten Hälfte 3:0 in Führung. Der 21-jährige Alvyn Sanches erzielte zwei Tore.

Im Abendspiel treffen noch die Young Boys (8.) und Sion (9.) aufeinander.

Resultate und Rangliste:

Lausanne-Sport – Yverdon 4:1 (3:1). Lugano – Grasshoppers 1:1 (0:1).

Rangliste: 1. Basel 22/40 (49:23). 2. Lugano 23/39 (40:33). 3. Luzern 22/36 (39:33). 4. Lausanne-Sport 23/35 (40:30). 5. Servette 22/33 (34:32). 6. Zürich 22/33 (28:29). 7. St. Gallen 22/32 (35:29). 8. Young Boys 22/31 (33:31). 9. Sion 22/27 (31:32). 10. Grasshoppers 23/22 (22:31). 11. Yverdon 23/21 (21:39). 12. Winterthur 22/14 (18:48).

Weiteres Spiel vom Samstag: Young Boys – Sion (20.30 Uhr).