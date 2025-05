Benjamin Kololli war Sions Matchwinner Keystone

Die Grasshoppers gehen als Vorletzter in die letzte Runde am Donnerstag. Die Zürcher unterliegen auswärts gegen Sion 1:2.

Keystone-SDA SDA

GC-Trainer Tomas Oral setzte auf die gleiche Startelf wie beim 5:0-Heimsieg drei Tage zuvor gegen Yverdon. Das brachte jedoch nicht die gewünschte Wirkung. Es war dürftig, was die Gäste im mit 12'000 Zuschauern gut gefüllten Tourbillon zeigten.

Sion bot seinen Fans in der ersten Halbzeit ebenfalls Magerkost. Nach der Pause folgte dann die Show von Benjamin Kololli. In der 56. Minute gelang dem kosovarischen Offensivspieler das 1:0, vier Minuten später traf der 32-Jährige zum 2:0. Es war für ihn der neunte Doppelpack in der Super League, der zweite in dieser Saison. Dem 1:0 ging ein herrlicher Pass von Baltazar in die Tiefe voraus, worauf Numa Lavanchy den Ball an den zweiten Pfosten zu Kololli spielte.

Eine Reaktion von GC blieb weitgehend aus, es fehlten Lösungen nach vorne. Der Anschlusstreffer von Tomas Veron Lupi fiel erst in der 95. Minute. Zuvor hatte Nikolas Muci in der 71. Minute die beste Chance des Rekordmeisters, doch rettete Lavanchy für den geschlagenen Goalie Timothy Fayulu vor der Torlinie. Nach der Niederlage haben die Zürcher den direkten Ligaerhalt nicht mehr in den eigenen Füssen. Sie liegen nun einen Punkt hinter Winterthur und sind punktgleich mit dem Tabellenletzten Yverdon. Im letzten Spiel trifft GC am Donnerstag zu Hause auf St. Gallen.

Für Sion war nach dem 2:2 zwischen Winterthur und Yverdon schon vor dem Anpfiff klar, dass es auch in der nächsten Saison in der Super League spielt. Zwar verabschiedeten sich die Walliser mit einem Sieg von den Fans, allerdings verpassten sie es wegen des späten Gegentores, zum ersten Mal im Jahr 2025 zu Null zu spielen.

Telegramm:

Sion – Grasshoppers 2:1 (0:0)

12'000 Zuschauer. – SR Piccolo. – Tore: 56. Kololli (Lavanchy) 1:0. 60. Kololli (Chouaref) 2:0. 95. Verón Lupi 2:1.

Sion: Fayulu; Lavanchy, Hajrizi, Sow, Barba; Kabacalman (76. Kronig), Chouaref (76. Djokic), Baltazar Costa; Kololli (67. Kasami), Sorgic (17. Bouriga), Miranchuk (67. Bouchlarhem).

Grasshoppers: Hammel; Abels, Decarli, Seko, Persson; Schmitz (62. Verón Lupi), Abrashi (75. Schürpf), Hassane, Kittel (62. Kabashi); Muci (75. Lee Young-Jun), Bojang (62. Irankunda).

Bemerkungen: 90. Rote Karte gegen Hassane (Tätlichkeit). Verwarnungen: 91. Bouchlarhem, 94. Baltazar Costa.