  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Super League GC zu wenig aggressiv und zu fehlerhaft

SDA

22.2.2026 - 14:10

Gerald Scheiblehner findet mit seinen Grasshoppers keinen Weg aus des hintersten Tabellenregion der Super League
Gerald Scheiblehner findet mit seinen Grasshoppers keinen Weg aus des hintersten Tabellenregion der Super League
Keystone

Für die Grasshoppers wird die Luft in der Super League nochmals dünner. Nach der 1:2-Niederlage im Zürcher Derby bemängelt Trainer Gerald Scheiblehner die Einstellung einiger Spieler.

Keystone-SDA

22.02.2026, 14:10

22.02.2026, 14:30

Das 293. Zürcher Derby war für beide Teams die grosse Chance zum Befreiungsschlag. Die Fans des FC Zürich hatten mit dem Trainingsbesuch am Freitag die Bedeutung der Partie unterstrichen. Auch bei den Grasshoppers war man sich bewusst, dass in 90 Minuten einiges zu korrigieren ist, was in den Wochen zuvor schiefgelaufen war.

Entsprechend enttäuscht war Gerald Scheiblehner nach der Partie. Der Österreicher sprach Klartext: «Es war nicht genug. Einigen Spielern fehlte die nötige Aggressivität.» Das Spiel sei eine grosse Chance gewesen, weil zwei Mannschaften auf Augenhöhe agiert hätten. «Es waren aber nicht alle in der Verfassung für so ein Derby.»

In die Details ging Scheiblehner bei seiner Kritik nicht. Sicher ein Nachteil für die Grasshoppers war, dass Stürmer Michael Frey offensichtlich nicht ganz fit war und bereits zur Pause ausgewechselt wurde. Vom Neuzugang hätte die Schärfe und Giftigkeit kommen können, von der der Coach zu wenig sah oder erst zu spät. Die Reaktion von GC nach dem 1:2 zeigte recht deutlich, dass gegen den verunsicherten FCZ mehr möglich gewesen wäre.

Der katastrophale Punkteschnitt

Ja, es gebe positive Aspekte, die man aus dieser Partie mitnehmen könne, so Scheiblehner. «Es hat mir gefallen, dass wir nie aufgesteckt haben». Aber in der aktuellen Situation stehe das Resultat im Vordergrund und dieses sei sehr enttäuschend. «Ärgerlich!», nannte es der Coach in ruhigem Tonfall.

Die Ruhe will Scheiblehner auch in den nächsten Tagen nicht verlieren, auch wenn der Druck auf die Mannschaft und auf ihn persönlich nochmals steigen wird. Mit nur etwas mehr als 0,8 Punkten im Schnitt pro Spiel hat der Coach nicht viele Argumente auf seiner Seite. Die Qualifikation für den Cup-Halbfinal (Mitte April bei Stade Lausanne-Ouchy) ist sein bislang grösster Leistungsausweis bei GC.

Die Hoffnung auf weniger Fehler

«Es ist für alle hier unangenehm», beschreibt Scheiblehner gegenüber SRF die Situation in der Meisterschaft. Er ist aber überzeugt, dass nicht viel fehlt für bessere Resultate. Im Derby konnte sich GC nicht für eine gute Startphase mit einigen Torchancen belohnen und kassierte das Gegentor wie aus dem Nichts. Unaufmerksamkeiten kosten dem Vorletzten der Super League zu oft Punkte. Das 0:2 entsprang einem ambitionierten Spielaufbau der Grasshoppers von ganz hinten, der mit einem fatalen Fehlpass endete.

Lernen und Verbessern heisst es für die nächsten Spiele. Noch stehen 12 Runden an, die einiges verändern können. Aktuell allerdings ist GC mit sieben Punkten Vorsprung auf das Schlusslicht Winterthur und genauso viel Rückstand auf den rettenden 10. Platz recht deutlich auf Barrage-Kurs.

«Es ist nicht so, dass wir durch die Niederlage im Derby in den Abstiegskampf gekommen sind», so Scheiblehner. «Wir wissen schon die ganze Saison, dass wir gegen den Abstieg kämpfen.» Vor zehn Jahren war der Rekordmeister letztmals zum Saisonende in der vorderen Tabellenhälfte klassiert, in den vergangenen beiden Spielzeiten gelang der Klassenerhalt erst in der Barrage.

Meistgelesen

USA führen im Eishockey-Final der Giganten gegen Kanada 1:0 ++ Schweizer Medaillen-Regen am letzten Tag
Sicherheitsleute erschiessen Bewaffneten in Trumps Residenz Mar-a-Lago
Schlussphase läuft: Kann YB noch reagieren?

Videos aus dem Ressort

Antonios Papadopoulos spricht über seine Zeit beim BVB Dortmund

Antonios Papadopoulos spricht über seine Zeit beim BVB Dortmund

22.02.2026

Atlético Madrid – Espanyol 4:2

Atlético Madrid – Espanyol 4:2

LALIGA | 25. Runde | Saison 25/26

21.02.2026

GC – Zürich 1:2

GC – Zürich 1:2

Super League | 26. Runde | Saison 25/26

21.02.2026

Antonios Papadopoulos spricht über seine Zeit beim BVB Dortmund

Antonios Papadopoulos spricht über seine Zeit beim BVB Dortmund

Atlético Madrid – Espanyol 4:2

Atlético Madrid – Espanyol 4:2

GC – Zürich 1:2

GC – Zürich 1:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Letztes Testspiel. Die Schweizer Nati spielt vor der WM gegen Jordanien

Letztes TestspielDie Schweizer Nati spielt vor der WM gegen Jordanien

So tickt der Nati-Star. Deshalb will Manuel Akanji auf keinen Fall Trainer werden

So tickt der Nati-StarDeshalb will Manuel Akanji auf keinen Fall Trainer werden

Weitere Staatsbürgerschaft für FIFA-Boss. Gianni Infantino: «Ich bin stolz, Libanese zu sein»

Weitere Staatsbürgerschaft für FIFA-BossGianni Infantino: «Ich bin stolz, Libanese zu sein»