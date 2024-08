Basels Bradley Fink und Sion-Captain Joël Schmied im Zweikampf Keystone

Der FC Sion stoppt die Siegesserie des FC Basel. Der Aufsteiger aus dem Wallis kommt vor Heimpublikum zu einem 1:1-Unentschieden.

SDA

Die Punkteteilung in Sion entsprach dem Geschehen auf dem Platz. Die Gäste gingen in der 5. Minute durch den formstarken Albian Ajeti in Führung. Der Angreifer stand nach einem missglückten Klärungsversuch einmal mehr am richtigen Ort und erzielte seinen vierten Liga-Treffer. Wird der Cup dazugerechnet, kommt Ajeti in den letzten vier Partien sogar auf sechs Tore. Umso bitterer für den FCB, dass der Torschütze zur Pause gemäss Informationen von «Blue» über Schwindel klagte und deshalb ausgewechselt werden musste.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Walliser das Spiel bereits ausgeglichen. Nach einem langen Abschlag von Goalie Timothy Fayulu nahm sich Ilyas Chouaref den Ball, tanzte seinen Gegenspieler aus und traf trocken ins Toreck. Damit beendete der 23-jährige Franzose die Serie der Ungeschlagenheit von Marwin Hitz, der in den letzten drei Meisterschaftsspielen ohne Gegentor geblieben war.

Danach neutralisierten sich die beiden Teams und liessen kaum mehr Torchancen zu. Auch die Einwechslungen von Kevin Carlos, der sein FCB-Debüt gab, und Xherdan Shaqiri brachten keinen Schwung in die Offensive. Bitter für Basel: In der Schlussphase verloren sie mit Captain Dominik Schmid und Leon Avdullahu zwei Spieler. Schmid verletzte sich und wurde ausgewechselt, Avdullahu sah die zweite Gelbe Karte und wurde des Feldes verwiesen.

Telegramm

Sion – Basel 1:1 (1:1)

13'200 Zuschauer. – SR Horisberger. – Tore: 5. Ajeti 0:1. 26. Chouaref (Fayulu) 1:1.

Sion: Fayulu; Lavanchy, Sow, Schmied, Hefti; Bua, Baltazar Costa, Kabacalman; Bouchlarhem (67. Souza), Djokic (74. Sorgic), Chouaref (75. Berdayes).

Basel: Hitz; Barisic, Adjetey, van Breemen; Kade (71. Kololli), Avdullahu, Leroy, Schmid (75. Frei); Fink (62. Kevin Carlos), Ajeti (46. Soticek), Traoré (71. Shaqiri).

Bemerkungen: 89. Gelb-Rote Karte gegen Avdullahu. Verwarnungen: 44. Hefti, 45. Avdullahu, 81. Kevin Carlos, 87. Sorgic.

