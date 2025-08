St. Gallens Willem Geubbels (rechts) überzeugt auch in der zweiten Runde Keystone

Der FC St. Gallen schlägt nach Meister Basel auch den Zweitplatzierten der letzten Saison. Gegen Servette kommen die Ostschweizer zu einem 4:1-Auswärtssieg.

Keystone-SDA SDA

Willem Geubbels sammelt weiter Argumente für einen Transfer in eine Top-Liga. Der französische Stürmer des FC St. Gallen, der bereits zum Auftakt gegen Basel zum Matchwinner geworden war, avancierte in Genf erneut zum Mann des Spiels. Sein Doppelpack in der 11. und 18. Minute bildete die Grundlage für den zweiten Ostschweizer Erfolg im zweiten Spiel.

Der erste Treffer ging allerdings auch auf die Kappe von Servette-Goalie Jérémy Frick. Der Captain, der in der Meisterschaft erneut den Vorzug gegenüber Joël Mall erhielt, wollte weit nach vorne spielen, traf aber das Bein von Geubbels. Dieser beförderte den Ball danach mit der Brust über die Torlinie. Sieben Minuten erhöhte der kaum bedrängte Geubbels aus kürzester Distanz auf 2:0.

Über den 23-Jährigen, dessen Marktwert auf zehn Millionen Euro geschätzt wird, wird schon länger gemunkelt, dass er den Klub verlassen könnte. Es gibt offenbar einige Interessenten, doch die St. Galler sind noch nicht schwach geworden. Geubbels zeigt mit seinen Leistungen ausserdem, dass er mit den Gedanken noch immer beim aktuellen Verein ist.

Neben Geubbels überzeugte auch Nachwuchstalent Alessandro Vogt. Der 20-Jährige kam zu seinem zweiten Startelf-Einsatz bei St. Gallen und dankte es mit dem Treffer zum 3:1. Nach einem Eckball kam er etwas glücklich frei zum Ball und erzielte sein erstes Tor in der Super League. Es war die prompte Antwort auf Servettes Anschlusstreffer durch Miroslav Stevanovic drei Minuten davor. Den Schlusspunkt setzte Aliou Baldé per Penalty.

Während St. Gallen nach zwei Runden mit dem Punktemaximum dasteht, blicken die Genfer auf eine unglückliche Woche mit Niederlagen gegen YB, Viktoria Pilsen und nun auch St. Gallen zurück.

Telegramm

Servette – St.Gallen 1:4 (1:3)

7289 Zuschauer. – SR Cibelli. – Tore: 11. Geubbels 0:1. 18. Geubbels 0:2. 27. Mir. Stevanovic (Guillemenot) 1:2. 30. Vogt 1:3. 96. Balde (Penalty) 1:4.

Servette: Frick; Srdanovic (66. Magnin), Bronn, Rouiller (74. Severin), Baron (72. Keyan Varela); Fomba, Cognat; Mir. Stevanovic, Morandi (46. Antunes), Njoh; Guillemenot (66. Jallow).

St.Gallen: Watkowiak; Gaal, Stanic (76. Vallci), May; Vandermersch, Görtler (77. Mih. Stevanovic), Neziri, Boukhalfa, Owusu (63. Csoboth); Vogt (63. Balde), Geubbels (80. Vladi).