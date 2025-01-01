  1. Privatkunden
Profilbild Avatar

Gianluca Reucher

Redaktor, CvD News & Entertainment

Themen-Schwerpunkte: News, Politik & Entertainment

mail LinkedIn

Gianluca Reucher arbeitet seit 2024 für blue News. Nach einigen Jahren als freier Autor und einem Volontariat beim Kölner Express ist er seit 2024 als Redaktor für die Münchner Nachrichtenagentur teleschau tätig. Er lebt und arbeitet in Düsseldorf. Leidenschaftlicher Fussball-Fan.

Artikel von Gianluca Reucher

«Habe alles verloren». Hollywood-Star hat ein striktes Prinzip – und bekam deshalb keine Rollen mehr
«Habe alles verloren»

Hollywood-Star hat ein striktes Prinzip – und bekam deshalb keine Rollen mehr

Neal McDonough hat über sein schweres Standing in Hollywood gesprochen. Dies hat ihm zufolge auch einen klaren Grund: Wegen eines Prinzips des Schauspielers bekam er lange keine Rollen mehr.
«Das ist ein dramatischer Abbau». Experten zweifeln an Donald Trumps geistiger Gesundheit
«Das ist ein dramatischer Abbau»

Experten zweifeln an Donald Trumps geistiger Gesundheit

Experten zweifeln mehr und mehr die geistige Verfassung von US-Präsident Donald Trump an. Seine Auftritte der vergangenen Wochen werfen einige Fragen auf.
Russische Spione in Norwegen. «Du kannst nicht anders, als zu denken, dass hier irgendetwas Seltsames vor sich geht»
Russische Spione in Norwegen

«Du kannst nicht anders, als zu denken, dass hier irgendetwas Seltsames vor sich geht»

Das «Wall Street Journal» hat ein YouTube-Video über russische Spione in Norwegen gedreht. Während der Nachforschungen machte sich bei den Reportern plötzlich ein seltsames Gefühl breit: Werden sie beobachtet?
Unicode Consortium stellt vor. Das sind die neuen Emojis für den Herbst 2025
Unicode Consortium stellt vor

Das sind die neuen Emojis für den Herbst 2025

Das Unicode Consortium hat acht neue Emojis für den Herbst 2025 vorgestellt. Viele werden sie allerdings erst ein paar Monate später nutzen können.
«Staatsfeindlicher Akt». Schweizer sitzt in Tunesien in Haft – wegen Engagement für Flüchtende
«Staatsfeindlicher Akt»

Schweizer sitzt in Tunesien in Haft – wegen Engagement für Flüchtende

Der Schweizerisch-tunesische Doppelbürger Mustapha Djemali wird in Tunesien gefangen gehalten. Ihm wird ein «staatsfeindlicher Akt» vorgeworfen, weil er sich in dem Land für Geflüchtete eingesetzt hat.
Möglicher Einschlag im Jahr 2032. Asteroid YR4 könnte Mond treffen – mit Folgen für die Erde
Möglicher Einschlag im Jahr 2032

Asteroid YR4 könnte Mond treffen – mit Folgen für die Erde

Neuste Daten haben ergeben, dass der Asteroid 2024 YR4 im Jahr 2032 auf dem Mond einschlagen könnte. Der Aufprall könnte auch Folgen für die Erde haben.
Fast alle schauten zu. Senior in Appenzeller Bähnli brutal verprügelt – Details werfen Fragen auf
Fast alle schauten zu

Senior in Appenzeller Bähnli brutal verprügelt – Details werfen Fragen auf

Nach einer brutalen Attacke auf einen Rentner in einem Zug der Appenzeller Bahnen sind neue Details ans Licht gekommen. Der mutmassliche Täter ist bereits polizeibekannt.
Anklage wegen fahrlässiger Tötung. 14-Jährige stirbt in Lager im Wallis – Pflegerin vor Gericht
Anklage wegen fahrlässiger Tötung

14-Jährige stirbt in Lager im Wallis – Pflegerin vor Gericht

Ein 14-jähriges Mädchen ist in einem Sommerlager in Crans-Montana im Jahr 2014 ums Leben gekommen. Am Montag stand eine Pflegerin vor Gericht. Ihr wird fahrlässige Tötung vorgeworfen.
Drama im Urlaub. Schwangere verliert nach Mückenstich ihr Baby
Drama im Urlaub

Schwangere verliert nach Mückenstich ihr Baby

Eine schwangere Frau hat nach einem Mückenstich im Urlaub ihr Baby verloren. Sie infizierte sich in Thailand mit dem Zika-Virus.
