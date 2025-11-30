Goalie Ati Zigi brachte die Basler zum Verzweifeln Keystone

Das Verfolgerduell vor 27'666 Zuschauern in Basel zwischen dem FCB und St. Gallen hätte Tore verdient gehabt. Aber Goalie Lawrence Ati Zigi rettet St. Gallen das 0:0.

Mindestens zwei Tore hätte der FC Basel aufgrund seiner Chancen erzielen müssen. Der Wert der «expected Goals» (der zu erwartenden Tore) stand am Ende bei 2,32 Chancen.

Zigi, der 29-jährige Keeper aus Ghana, verzückte im St. Jakob Park allerdings mit einer «Zauber-Show». Er parierte alle sieben Schüsse auf sein Gehäuse. Fünf Grosschancen boten sich dem FC Basel. Die grösste wohl in der 52. Minute, als Shaqiri mit einem Penalty an Zigi scheiterte.

Shaqiri scheitert wieder vom Punkt

Auch Zigi kann nicht alles halten. Aber als in der Nachspielzeit Bénie Traoré aus bester Position Richtung Tor schiesst, kann St. Gallens Chima Okoroji klären.

All das passte gut zur offensiven Tristesse des FC Basels im Monat November. In vier Meisterschaftspartien gegen die Young Boys (0:0/a), Lugano (0:1/h), gegen die Grasshoppers (1:1) und St. Gallen (0:0) gelang bloss ein einziges Tor. Und Shaqiri vergab schon bei der Heimniederlage gegen Lugano vom Punkt aus.

Basel – St.Gallen 0:0

27'666 Zuschauer. – SR Schärer.

Basel: Hitz; Tsunemoto, Adjetey, Daniliuc, Schmid; Soticek (66. Agbonifo), Metinho, Leroy, Otele; Shaqiri (66. Ajeti); Traoré.

St.Gallen: Zigi; May (59. Vallci), Ambrosius (66. Witzig), Stanic; Neziri; Vandermersch, Görtler (46. Balde), Daschner (66. Stevanovic), Okoroji; Vogt (84. Efekele), Boukhalfa.

Bemerkungen: 52. Zigi hält Penalty von Shaqiri. Verwarnungen: 26. Stanic, 34. May, 80. Vallci, 81. Witzig.