Sonny Kittel gelingt sein erstes Tor für GC

Die Grasshoppers gewinnen gegen die Young Boys 1:0 und halten Winterthur auf Distanz. YB offenbart bekannte Auswärtsschwächen.

Am Donnerstag zogen die Young Boys mit einer überzeugenden Leistung gegen den FC Zürich in die Halbfinals des Schweizer Cups ein. Drei Tage später an gleicher Stätte trugen die Berner zwar erneut ihre gelb-schwarzen Trikots, dennoch schien in der Super-League-Partie gegen die Grasshoppers eine ganz andere Mannschaft auf dem Feld zu stehen.

Nicht eine, die sich zahlreiche Chancen erspielte, sodass ein Torerfolg nur eine Frage der Zeit schien. Sondern eine, die sich gegen tief stehende Grasshoppers enorm schwertat darin, überhaupt in die gefährliche Zone zu kommen.

Zwei verletzungsbedingte Wechsel musste Giorgio Contini in der ersten Halbzeit vornehmen, sodass dem YB-Trainer nach den Ausfällen von Tanguy Zoukrou und Joël Monteiro bald einmal die Optionen ausgingen, von der Bank für neue Impulse sorgen zu können.

GC wiederum verliess sich auf das Spiel, das Tomas Oral in Niederhasli installiert hat. Kontern aus einer stabilen Defensive. Und bei genau einem solchen Konter erwischten die Zürcher die Berner. Nach einer Hereingabe von der linken Seite kam Sonny Kittel in der Mitte freistehend zum Abschluss und bezwang Marwin Keller, der wieder ins YB-Tor zurückkehrte.

Für den deutschen ehemaligen Bundesligaspieler Kittel war es das erste Tor überhaupt im Dress der Grasshoppers und eines, das dem Rekordmeister wichtige drei Punkte beschert im Kampf um den Ligaerhalt. Die Young Boys wiederum erleben nach dem 0:1 in Winterthur einen neuerlichen Rückschlag in ihrer Aufholjagd Richtung Finalrunde.

Telegramm

Grasshoppers – Young Boys 1:0 (0:0)

6039 Zuschauer. – SR Turkes. – Tor: 49. Kittel (Bojang) 1:0.

Grasshoppers: Hammel; Abels, Decarli, Seko, Persson; Hassane, Ndenge (90. Paskotsi); Irankunda (64. Maurin), Kittel (64. Verón Lupi), Meyer; Bojang (86. Muci).

Young Boys: Keller; Athekame, Zoukrou (18. Camara), Benito, Hadjam; Colley (61. Itten), Raveloson (61. Lakomy), Ugrinic, Monteiro (33. Imeri); Fassnacht (46. Virginius), Bedia.

Bemerkungen: Verwarnungen: 89. Abels.