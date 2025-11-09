  1. Privatkunden
England Guardiola feiert einen Sieg im Jubiläumsspiel

SDA

9.11.2025 - 19:40

Pep Guardiola freut sich über das 1:0 gegen Liverpool
Pep Guardiola freut sich über das 1:0 gegen Liverpool
Keystone

Pep Guardiola feiert in seinem 1000. Pflichtspiel als Trainer einen souveränen 3:0-Sieg im Duell der letzten englischen Meister gegen Liverpool.

Keystone-SDA

09.11.2025, 19:40

09.11.2025, 19:52

Erling Haaland mit seinem 14. Tor im elften Premier-League-Spiel in dieser Saison, der Spanier Nico und der Belgier Jérémy Doku sorgten bis zur 63. Minute für die klare 3:0-Führung. Das Verdikt hätte noch deutlicher sein können, wäre Haaland in der 13. Minute nicht vom Penaltypunkt gescheitert.

In den letzten acht Jahren teilten Manchester City und Liverpool die Meistertitel unter sich auf. Auch deshalb meinte der 54-jährige Guardiola, dass es für seinen 1000. Match keinen angemesseneren Gegner geben könne als Liverpool, den Erzrivalen seiner Zeit in England.

Bei Barcelona (2007 bis 2012, eine Saison mit der B-Mannschaft), Bayern München (2013 bis 2016) und Manchester City (seit 2016) gewann Guardiola 716 seiner 1000 Partien als Trainer.

