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Weltmeisterschaft Haaland-Tore lassen in Norwegen die Erde zittern

SDA

18.6.2026 - 11:16

Erling Haalands Tore sorgen in der Heimat für Gefühlseruptionen
Erling Haalands Tore sorgen in der Heimat für Gefühlseruptionen
Keystone

Die Doublette von Stürmerstar Erling Haaland beim 4:1 bei Norwegens WM-Auftakt gegen den Irak bringt in der Heimat wortwörtlich die Erde zum Zittern.

Keystone-SDA

18.06.2026, 11:16

18.06.2026, 11:25

Bei den Toren in der 29. und 43. Minute mass ein Seismometer in der Stadt Bergen in der Nacht zum Mittwoch «deutliche Signale» – verursacht durch den Jubel von Fans in der Nähe der Messstation. Das teilte das seismologische Institut Norsar mit.

Etwas schwächere Signale gab es demnach auch beim Anpfiff, den anderen Toren, der Gelben Karte für den irakischen Abwehrspieler Zaid Tahseen und beim Abpfiff. «Wenn viele Menschen gleichzeitig auf grosse Sportmomente reagieren, können ihre gemeinsamen Bewegungen Vibrationen im Boden erzeugen, die von empfindlichen Seismometern registriert werden», hiess es zur Erklärung vom Institut Norsar. Das sei bei Grossereignissen nicht ungewöhnlich. Ähnliche Signale hätten im Sommer 2024 Konzerte von Ed Sheeran im norwegischen Nationalstadion in Oslo ausgelöst.

Ein Erdbeben lösten die Fussballfans zwar nicht aus – aber das kann ja noch kommen. Nach dem gelungenen Debüt träumen so manche Norweger bei der ersten WM-Teilnahme ihres Landes seit 28 Jahren schon vom Titel. Dann dürfte nicht nur in Bergen die Erde zittern.

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