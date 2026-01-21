  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Champions League Harry Kane mit zwei Toren und einer Seltenheit

SDA

21.1.2026 - 23:09

Harry Kane traf zweimal und verschoss für einmal einen Penalty
Harry Kane traf zweimal und verschoss für einmal einen Penalty
Keystone

Bayern München sichert sich in der Champions League vorzeitig den Platz in den Top 8 und damit den direkten Einzug in die Achtelfinals. Zu wichtigen Erfolgen kommen Barcelona, Juventus und Chelsea.

Keystone-SDA

21.01.2026, 23:09

21.01.2026, 23:21

Harry Kane sorgte beim 2:0-Heimsieg gegen Union Saint-Gilloise mit einem Doppelpack in der Startviertelstunde der zweiten Halbzeit für die Highlights im Spiel von Bayern München und machte eine schwache erste Hälfte der Deutschen vergessen. Zuerst traf der Engländer mit dem Kopf nach Eckball und erhöhte vier Minuten später mittels Penalty, den er selber provoziert hatte, auf 2:0. Obwohl keine zehn Minuten später Bayerns Verteidiger Min-Jae Kim mit Gelb-Rot vom Platz flog, bekundete der FC Bayern keine Mühe mehr mit den Belgiern.

Die Gastgeber kamen dem dritten Treffer sogar ganz nahe, als Kane in der 81. Minute zum zweiten Mal zu einem Penalty antreten konnte, doch der Stürmer vergab für einmal und bleibt vorerst bei 34 Toren (in 29 Saisonspielen). Wie seine Torquote lässt sich auch seine Elfmeter-Bilanz trotz des Fehlschusses am Mittwochabend sehen. Seit Kane bei Bayern München spielt, hat er 29 von 31 Elfmeter verwertet.

Barça, Chelsea und Juventus gewinnen

Zu wichtigen Siegen kamen die in der Ligaphase weniger souverän als Bayern München spielenden Schwergewichte Barcelona, Chelsea und Juventus Turin, die damit mindestens einen Platz im Sechzehntelfinal auf sicher haben. Der spanische Meister machte bei Slavia Prag nach der Pause (2:2) den Sieg klar. Dani Olmo und Robert Lewandowski trafen zum 4:2. Juventus Turin sicherte sich den 2:0-Heimsieg gegen José Mourinhos Benfica Lissabon dank Toren von Khéphren Thuram und Weston McKennie. Chelsea musste sich gegen die Zyprioten von Pafos bis zur 78. Minute gedulden, ehe Moises Caicedo den 1:0-Siegtreffer erzielte.

Eintracht Frankfurt schon out

Während Bayern München ganz vorne in der Champions League mitmischt, hat Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt schon nach der vorletzten Runde keine Chance mehr auf die K.o.-Phase. Bei Karabach Agdam setzte es im ersten Spiel nach der Entlassung von Dino Toppmöller eine 2:3-Niederlage ab. Ohne den Schweizer Aurèle Amenda machten die in diesem Jahr noch sieglosen Frankfurter zunächst aus einem 0:1 ein 2:1, bevor Aserbaidschans Meister durch Tore von Camilo Duran (80.) und Bahlul Mustafazada (94.) seinerseits die Wende schaffte.

Geleitet wurde das Spiel in Baku vom Schweizer Referee Sandro Schärer, der den Deutschen in der 76. Minute nach einem Foul des späteren Matchwinners Mustafazada einen Penalty zusprach, den Fares Chaibis zum 2:1 verwertete.

Telegramme und Tabelle:

Galatasaray Istanbul – Atlético Madrid 1:1 (1:1)

SR Kovacs (ROU). – Tore: 4. Simeone 0:1. 20. Llorente (Eigentor) 1:1.

Karabach Agdam – Eintracht Frankfurt 3:2 (1:1)

SR Schärer (SUI). – Tore: 4. Duran 1:0. 11. Urun 1:1. 78. Chaibi (Penalty) 1:2. 80. Duran 2:2. 94. Mustafazada 3:2. – Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ohne Amenda (Ersatz).

Atalanta Bergamo – Athletic Bilbao 2:3 (1:0)

SR Makkelie (NED). – Tore: 16. Scamacca 1:0. 58. Guruzeta 1:1. 70. Serrano 1:2. 74. Navarro 1:3. 88. Krstovic 2:3.

Bayern München – Union Saint-Gilloise 2:0 (0:0)

SR Obrenovic (SLO). – Tore: 53. Kane 1:0. 56. Kane (Penalty) 2:0. – Bemerkungen: Union Saint-Gilloise ohne Giger. 63. Gelb-Rote Karte gegen Kim (Bayern München). 81. Kane verschiesst Penalty.

Chelsea – Pafos 1:0 (0:0)

SR Lambrechts (BEL). – Tor: 78. Caicedo 1:0.

Juventus Turin – Benfica Lissabon 2:0 (0:0)

SR Gözübüyük (NED). – Tore: 55. Thuram 1:0. 64. McKennie 2:0. – Bemerkungen; 81. Pavlidis (Benfica) verschiesst Penalty.

Marseille – Liverpool 0:3 (0:1)

SR Vincic (SLO). – Tore: 45. Szoboszlai 0:1. 72. Rulli (Eigentor) 0:2. 92. Gakpo 0:3. – Bemerkungen: Marseille ohne Garcia (nicht im Aufgebot).

Newcastle – PSV Eindhoven 3:0 (2:0)

SR Siebert (GER). – Tore:. Wissa 1:0. 30. Gordon 2:0. 65. Barnes 3:0. – Bemerkungen: Newcastle ohne Schär (verletzt).

Slavia Prag – Barcelona 2:4 (2:2)

SR Kavanagh (ENG). – Tore: 10. Kusej 1:0. 34. Lopez 1:1. 42. Lopez 1:2. 44. Lewandowski (Eigentor) 2:2. 63. Olmo 2:3. 70. Lewandowski 2:4.

1. Arsenal 7/21 (20:2). 2. Bayern München 7/18 (20:7). 3. Real Madrid 7/15 (19:8). 4. Liverpool 7/15 (14:8). 5. Tottenham Hotspur 7/14 (15:7). 6. Paris Saint-Germain 7/13 (20:10). 7. Newcastle United 7/13 (16:6). 8. Chelsea 7/13 (14:8). 9. FC Barcelona 7/13 (18:13). 10. Sporting Lissabon 7/13 (14:9). 11. Manchester City 7/13 (13:9). 12. Atlético Madrid 7/13 (16:13). 13. Atalanta Bergamo 7/13 (10:9). 14. Inter Mailand 7/12 (13:7). 15. Juventus Turin 7/12 (14:10). 16. Borussia Dortmund 7/11 (19:15). 17. Galatasaray Istanbul 7/10 (9:9). 18. Karabach Agdam 7/10 (13:15). 19. Marseille 7/9 (11:11). 20. Bayer Leverkusen 7/9 (10:14). 21. Monaco 7/9 (8:14). 22. PSV Eindhoven 7/8 (15:14). 23. Athletic Bilbao 7/8 (7:11). 24. Olympiakos Piräus 7/8 (8:13). 25. Napoli 7/8 (7:12). 26. FC Kopenhagen 7/8 (11:17). 27. FC Brügge 7/7 (12:17). 28. Bodö/Glimt 7/6 (12:14). 29. Benfica Lissabon 7/6 (6:10). 30. Pafos 7/6 (4:10). 31. Union Saint-Gilloise 7/6 (7:17). 32. Ajax Amsterdam 7/6 (7:19). 33. Eintracht Frankfurt 7/4 (10:19). 34. Slavia Prag 7/3 (4:15). 35. Villarreal 7/1 (5:15). 36. Kairat Almaty 7/1 (5:19).

Meistgelesen

Brand im Davoser Kongresszentrum − Trump befand sich noch im Gebäude
Fünf falsche Aussagen, die bei Trumps WEF-Rede aufgefallen sind
So reagieren Schweizer Politiker auf die Rede Donald Trumps

Videos aus dem Ressort

«Ein Fluch liegt auf den Elfmetern» – Marcel Reif wittert schwarze Magie

«Ein Fluch liegt auf den Elfmetern» – Marcel Reif wittert schwarze Magie

21.01.2026

Newcastle – PSV 3:0

Newcastle – PSV 3:0

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

21.01.2026

Slavia – Barcelona 2:4

Slavia – Barcelona 2:4

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

21.01.2026

«Ein Fluch liegt auf den Elfmetern» – Marcel Reif wittert schwarze Magie

«Ein Fluch liegt auf den Elfmetern» – Marcel Reif wittert schwarze Magie

Newcastle – PSV 3:0

Newcastle – PSV 3:0

Slavia – Barcelona 2:4

Slavia – Barcelona 2:4

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Transfer-Ticker. Deutscher Transfer-Experte verkündet: Basel soll Sturm-Talent aus Dortmund holen

Transfer-TickerDeutscher Transfer-Experte verkündet: Basel soll Sturm-Talent aus Dortmund holen

Verkehr in Dakar lahmgelegt. Hunderttausende Menschen feiern Senegals Afrika-Cup-Sieg

Verkehr in Dakar lahmgelegtHunderttausende Menschen feiern Senegals Afrika-Cup-Sieg

11 unvergessene Szenen. Darum müssen Fussball-Fans den Afrika-Cup einfach lieben

11 unvergessene SzenenDarum müssen Fussball-Fans den Afrika-Cup einfach lieben