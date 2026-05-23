Bayern Münchens Topskorer Harry Kane gewinnt endlich einen Final Keystone

Bayern München gewinnt das Double. Der deutsche Meister setzt sich im Final des DFB-Pokal in Berlin dank eines Hattricks von Harry Kane gegen Titelhalter Stuttgart mit 3:0 durch.

Keystone-SDA SDA

Harry Kane beendete seine Niederlagenserie in Finals mit den Saisontoren 59 bis 61 gleich selber. Der Engländer erzielte in der 55. Minute das 1:0 mit einem Kopfball, nachdem er von Michael Olise ideal bedient worden war, doppelte in der 80. Minute nach einer gekonnten Ballannahme im Strafraum nach und krönte seine Leistung mit dem Penaltytreffer in der Nachspielzeit.

Nebst den Toren verzeichnete Kane kurz vor dem 2:0 noch einen Schuss an die Torumrandung. Es war ein perfekter Final für den Ausnahme-Goalgetter, der zuvor alle vier Endspiele als Profispieler verloren hatte: mit Tottenham in der Champions League (2019) und im englischen Ligacup (2015 und 2021) sowie mit England bei den letzten zwei Europameisterschaften.

Trotz des deutlichen Verdikts machte Stuttgart lange Zeit keine schlechte Figur und kontrollierte die Offensive des FC Bayern bis zum Gegentor so gut wie wenige andere Gegner in dieser Saison. Teil der Stuttgarter Dreierabwehr war Luca Jaquez, der nach einer guten Stunde mit Beschwerden am dick bandagierten linken Knie ausgewechselt werden musste. Wie ernst die Verletzung ist, wird sich herausstellen müssen. Der Luzerner wird nächste Woche im WM-Camp der Schweizer Nationalmannschaft erwartet.

Für Bayern München ist es das 14. Double. Anders als in der Meisterschaft ist die Dominanz der Bayern im Cup nicht erdrückend. Seit 2020 wartete der Klub auf den nächsten Triumph im DFB-Pokal.