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Deutschland Heidenheim und St. Pauli steigen ab

SDA

16.5.2026 - 17:43

Heidenheim mit Trainer Frank Schmidt steigt aus der Bundesliga ab
Heidenheim mit Trainer Frank Schmidt steigt aus der Bundesliga ab
Keystone

Mainz mit Trainer Urs Fischer schickt Heidenheim mit einem 2:0 in die 2. Bundesliga. Als zweiter Absteiger steht St. Pauli fest, während Wolfsburg die Barrage bestreiten wird.

Keystone-SDA

16.05.2026, 17:43

16.05.2026, 17:53

Heidenheim konnte sich damit nicht für den starken Schlussspurt mit zehn Punkten aus den fünf Runden davor belohnen. Die Mainzer, bei denen Silvan Widmer die Captainbinde trug, sorgten mit zwei Toren in der ersten Hälfte früh für klare Verhältnisse.

Im Direktduell gegen den Abstieg setzte sich Wolfsburg bei St. Pauli mit 3:1 durch. Damit steigen die Hamburger nach zwei Saisons in der höchsten deutschen Liga wieder ab, während die Wolfsburger das Auf-/Abstiegsspiel gegen den Dritten der 2. Bundesliga bestreiten werden.

Stuttgart in der Champions League

Platz 4 und damit die Teilnahme an der Champions League sicherte sich Stuttgart mit einem 2:2 bei Eintracht Frankfurt. Für das Team mit dem eingewechselten Schweizer Verteidiger Luca Jaquez steht noch eine Höhepunkt bevor: der Cupfinal vom kommenden Samstag gegen Bayern München.

Während sich Hoffenheim und Bayer Leverkusen für die Europa League qualifizierten, ging der letzte Europacup-Platz an Freiburg. Beim 4:1 gegen RB Leipzig konnte sich Johan Manzambi unter anderem als Vorlagengeber auszeichnen. Die Saison ist auch für Freiburg noch nicht zu Ende: Am Mittwoch bestreitet das Team den Europa-League-Final gegen Aston Villa. Holen sich die Freiburger in Istanbul den Titel, spielen sie kommende Saison sogar in der Champions League.

Tabakovic trifft doppelt

Einen speziellen Nachmittag erlebte Haris Tabakovic. Der Solothurner verabschiedete sich mit seinem 13. Ligatreffer von Borussia Mönchengladbach – und das ausgerechnet gegen Hoffenheim, den Verein, zu dem er nach seiner Leihe zurückkehren wird. Der ehemalige Schweizer U-Internationale trifft an der WM im Sommer mit Bosnien auf die Schweiz.

Während der überlegene Meister Bayern München mit einem 5:1 gegen Köln den 28. Sieg einfuhr, verabschiedete sich auch Marie-Louise Eta mit einem klaren Erfolg. Das 4:0 von Union Berlin gegen Augsburg war das vorläufig letzte Spiel der ersten Trainerin in der Bundesliga. Eta wird ab kommender Saison Trainerin des Unioner Frauenteams.

Tabelle und Telegramme

Resultate. Samstag: Heidenheim – Mainz 05 0:2. St. Pauli – Wolfsburg 1:3. Union Berlin – Augsburg 4:0. Borussia Mönchengladbach – Hoffenheim 4:0. Werder Bremen – Borussia Dortmund 0:2. SC Freiburg – RB Leipzig 4:1. Eintracht Frankfurt – VfB Stuttgart 2:2. Bayer Leverkusen – Hamburger SV 1:1. Bayern München – 1. FC Köln 5:1.

Schlussrangliste (nach 34 Runden): 1. Bayern München 89. 2. Borussia Dortmund 73. 3. RB Leipzig 65. 4. VfB Stuttgart 62. 5. Hoffenheim 61. 6. Bayer Leverkusen 59. 7. SC Freiburg 47. 8. Eintracht Frankfurt 44. 9. Augsburg 43. 10. Mainz 05 40. 11. Union Berlin 39. 12. Borussia Mönchengladbach 38. 13. Hamburger SV 38. 14. 1. FC Köln 32. 15. Werder Bremen 32. 16. Wolfsburg 29. 17. Heidenheim 26. 18. St. Pauli 26.

Eintracht Frankfurt – VfB Stuttgart 2:2 (0:2). – Tore: 10. Chema Andres 0:1. 45. Nartey 0:2. 72. Burkardt (Penalty) 1:2. 92. Burkardt (Penalty) 2:2. – Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Amenda. VfB Stuttgart mit Jaquez (ab 73.).

Bayer Leverkusen – Hamburger SV 1:1 (0:0). – Tore: 61. Vieira 0:1. 78. Quansah 1:1. – Bemerkungen: 25. Tangvik (Hamburger SV) hält Penalty von Schick. Bayer Leverkusen ohne Omlin (nicht im Aufgebot). Hamburger SV mit Muheim (ab 63.).

Bayern München – 1. FC Köln 5:1 (3:1). – Tore: 10. Kane 1:0. 13. Kane 2:0. 18. El Mala 2:1. 22. Bischof 3:1. 69. Kane 4:1. 83. Jackson 5:1. – Bemerkungen: 1. FC Köln mit Schmied (bis 46.).

Freiburg – Leipzig 4:1 (2:1). – Tore: 24. Beste 1:0. 26. Matanovic 2:0. 33. Ouédraogo 2:1. 47. Ginter 3:1. 75. Scherhant 4:1. – Bemerkungen: Freiburg mit Ogbus (ab 72.) und Manzambi (bis 72.), ohne Tarnutzer (nicht im Aufgebot).

St. Pauli – Wolfsburg 1:3 (0:1). – Tore: 37. Koulierakis 0:1. 57. Ceesay 1:1. 64. Vasilj (Eigentor) 1:2. 80. Pejcinovic 1:3. – Bemerkungen: 77. Eriksen (Wolfsburg) verschiesst Penalty.

Werder Bremen – Borussia Dortmund 0:2 (0:0). – Tore: 59. Guirassy 0:1. 95. Yan Couto 0:2. – Bemerkungen: Werder Bremen mit Schmidt (bis 53.). Borussia Dortmund mit Kobel.

Heidenheim – Mainz 05 0:2 (0:2). – Tore: 7. Tietz 0:1. 43. Amiri 0:2. – Bemerkungen: Heidenheim ohne Stergiou (nicht im Aufgebot). Mainz 05 mit Widmer (bis 68.).

Union Berlin – Augsburg 4:0 (2:0). – Tore: 10. Ilic 1:0. 42. Ilic 2:0. 54. Schäfer 3:0. 89. Jeong 4:0. – Bemerkungen: Augsburg mit Zesiger und Rieder.

Borussia Mönchengladbach – Hoffenheim 4:0 (2:0). – Tore: 14. Bolin 1:0. 23. Tabakovic 2:0. 81. Diks 3:0. 91. Hack 4:0. – Bemerkungen: 46. Gelb-Rote Karte gegen Lemperle (Hoffenheim). Borussia Mönchengladbach mit Elvedi.

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