Der FC Basel legt im Meisterrennen vor. Mit einem 2:0-Sieg gegen Sion verschafft sich der Leader ein kleines Polster. Auch Schlusslicht Winterthur feiert mit 4:0 gegen St. Gallen einen verdienten Heimsieg.

Keystone-SDA, sda SDA

Als erstes Team des Spitzenquartetts mit 42 Punkten löste der FC Basel zu Beginn der 26. Runde seine Aufgabe im Heimspiel gegen den Tabellenneunten FC Sion souverän. Ein Sittener Eigengoal und das neunte Saisontor von Xherdan Shaqiri ebnete den Baslern schon vor der Pause den Weg zum Sieg. Damit führt der FCB die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz an.

Servette, in diesem Jahr noch ungeschlagen, könnte mit einem Auswärtssieg im Léman-Derby gegen Lausanne-Sport (ab 20.30 Uhr) allerdings schon am Samstagabend wieder zu Basel aufschliessen. Gleiches streben am Sonntag auch Lugano (gegen Zürich) und Luzern (in Yverdon) an.

Auch am anderen Ende der Tabelle bleibt es spannend. Schlusslicht Winterthur lancierte den Abstiegskampf mit einem 4:0-Kantersieg zuhause gegen St. Gallen neu. Der Rückstand auf den Kantonsrivalen GC, der am Sonntag die Young Boys empfängt, beträgt nur noch drei Punkte.